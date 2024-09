Share

🔊 Clicca per ascoltare

È da oggi in radio e già disponibile in digitale “HIGHER” (sme.lnk.to/Higher), il nuovo singolo di TOM GRENNAN scritto e prodotto in collaborazione con Justin Tranter – produttore di molti brani di successo di Britney Spears, Linkin Park, Dua Lipa.

Registrato nei leggendari Rak Studios di Londra, “Higher” è un’esplosione di pop con sonorità nuove e mai esplorate prima d’ora dall’artista britannico. Inizia con un riff di pianoforte e racconta di quanto sia fondamentale essere circondati da persone che si amano, dagli amici e dalla famiglia, e che sono molto più importanti di tutte le distrazioni che la vita può presentare. Tom Grennan ha dichiarato «la cosa strana è che la maggior parte delle idee mi vengono quando non sono fisicamente in studio. Il giorno in cui abbiamo scritto “Higher” ero uscito dalla stanza ma non riuscivo proprio a togliermi quel riff dalla testa, così sono tornato di corsa in studio e ho cantato ‘It’s taking me higher’».

Tom Grennan è un cantautore britannico e vanta collaborazioni con artisti come Calvin Harris, Chase & Status, Ella Henderson, Bugzy Malone, Clean Bandit e Sigala.

Il quarto album di Tom Grennan, a cui sta attualmente lavorando, si preannuncia una straordinaria aggiunta alla sua già sorprendente discografia che ha registrato più di 1.5 milioni di copie vendute e 2.5 miliardi di stream grazie all’album di debutto certificato Oro Lighting Matches (2018) e ai successivi Evering Road (2021) e What Ifs & Maybes (2023), entrambi #1 nelle classifiche di vendita UK. Tom Grennan è uno dei più grandi artisti del Regno Unito con due album all’attivo, numerosi tour sold out negli stadi, plurinominato ai Brit e agli Ivor Novello. Inoltre, è stato premiato nel 2023 agli MTV AWARDS come Best UK Act.

Comunicato Stampa: ON Out Now Alessandra Bosi