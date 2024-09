Dua Lipa prima artista agli I-Days Milano 2025

Share

Dopo gli oltre 430 mila biglietti dell’edizione 2024 e ancora prima gli oltre 320 mila dell’edizione 2023 (dati che segnano un costante aumento di pubblico), la nuova edizione degli I-DAYS Milano si apre con una prima grande headliner: DUA LIPA.

La pluripremiata global pop star inglese da miliardi di stream è il primo nome annunciato dell’attesa concert series italiana e sarà protagonista il 7 giugno 2025 sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura.

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

DUA LIPA, che ha pubblicato 3 album tra il 2017 e il 2024 raggiungendo in pochi anni un enorme successo di pubblico sia in streaming che live, porterà sul palco milanese il meglio della sua carriera e del suo ultimo lavoro “Radical Optimism” che contiene brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini” (questa notte ha ritirato a New York in occasione degli MTV VMAs il premio per la migliore coreografia proprio per il video di questo singolo).

La celebre cantante, cantautrice e modella britannica di etnia albanese-kosovara, riconosciuta per la sua potente voce e il suo stile unico che l’ha fatta diventare uno dei fenomeni pop dell’ultimo decennio, ha costruito in pochi anni una carriera di grande successo portandosi a casa numerosi premi tra cui 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards grazie anche a numerose collaborazioni di successo, la colonna sonora del film Barbie e ad album come “Future Nostalgia” diventato il secondo album più streammato su Spotify di sempre con 12.756 miliardi di stream. Ma non è tutto, Dua Lipa vanta 10 brani che hanno superato il miliardo di stream e 19 brani che hanno superato i 600 milioni di riproduzioni.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, The Black Keys.

L’edizione 2023 aveva portato a Milano oltre 320 mila persone battendo il record di paganti ad un festival italiano registrato in precedenza sempre dagli I-Days nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale), record battuto nuovamente nel 2024 con oltre 420.000 spettatori provenienti dall’Italia e dall’estero per il concerti dei METALLICA (oltre 72 mila spettatori, record italiano di sempre per la band di San Francisco), il magico show di LANA DEL REY (67 mila presenze registrate, anche per lei record assoluto in Italia), lo straordinario concerto sold out dei GREEN DAY che davanti a 78.500 fan hanno registrato il migliore risultato di sempre in Europa, lo show di DOJA CAT che ha lasciato tutti a bocca aperta, il doppio live di TEDUA (il primo artista italiano ad esibirsi come headliner nella storia degli I-Days Milano e primo artista ad esibirsi per due date di cui una sold out), l’epico live dei QUEENS OF THE STONE AGE, il concerto dei BRING ME THE HORIZON (record personale di pubblico presente in Italia per un loro live con oltre 22 mila presenze) preceduti da YUNGBLUD, il concerto record in Italia dei SUM 41 (che hanno registrato il tutto esaurito con 34 mila spettatori), anticipati da AVRIL LAVIGNE e SIMPLE PLAN, e il più grande concerto K-Pop mai tenutosi in Italia, quello degli STRAY KIDS davanti ad oltre 67 mila spettatori accorsi da tutta Europa.

