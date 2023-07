Bassano Music Park, c’è Madame

Share

Concerto di Madame per Bassano Music Park, il nuovo spazio per la musica dal vivo di Parco Ragazzi del ‘99, fortemente voluto dall’Amministrazione in collaborazione con DuePunti Eventi. E dopo il week end di musica dello scorso giugno con i Modà e tanti eventi ad ingresso libero, mercoledì 26 luglio (ore 21.30) arriva una delle cantautrici più in auge della scena italiana.

La vicentina Madame sta infatti portando la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della penisola. Insieme a lei, per la tournée estiva, la band che l’ha accompagnata nel suo primo tour nei club, per uno show che alterna momenti più intimi ad altri più energici: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Madame ha recentemente pubblicato l’album “L’amore”, il suo secondo disco in studio (certificato oro), che include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata”. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Bassano Music Park è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa e con il sostegno di Bcc Verona Vicenza, Distillerie Nardini, Montegrappa, Gruppo Unicomm Emisfero-Famila, Arredo Group, FlyNet.

Le prevendite sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Comunicato stampa: Mabi Comunicazione