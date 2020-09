PresaDiretta “La Ripartenza Verde” domenica 20 settembre

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Domenica 20 settembre ore 21:20 su Rai3

Una puntata dedicata allo sforzo di ripartire e ricostruire il Paese nella direzione di un’economia sostenibile. L’accelerazione dei cambiamenti climatici uniti alla crisi economica provocata dal Covid-19 impongono una svolta immediata. La rivoluzione verde non può più aspettare.

PresaDiretta eccezionalmente in onda di domenica per lasciare spazio lunedì 21 all’approfondimento post-elezioni.

PresaDiretta ha raccolto l’allarme di importanti equipe di scienziati che hanno indagato, fin dalle prime settimane della pandemia, sulla correlazione tra inquinamento atmosferico e propagazione del virus. Le polveri sottili e il particolato delle aree più inquinate del nord Italia potrebbero essere stati vettori del virus?

Un viaggio di PresaDiretta per raccontare l’urgenza di cambiare paradigma, trasformare radicalmente l’economia e i modelli produttivi, mentre purtroppo le fonti fossili e l’inquinamento prodotto dalle città, dalle industrie, dall’agricoltura e dall’allevamento intensivi, continuano a produrre milioni di tonnellate di Co2 ogni anno.

E allora il grande progetto del New Green Deal, fondamentale per trasformare l’Europa nel primo continente a impatto climatico zero, riuscirà a decollare? E il Piano di Ripresa su cui sta lavorando il Governo per ottenere i fondi del Recovery Fund si muovono nella direzione giusta?

PresaDiretta ha raccolto le testimonianze di scienziati ed esperti, climatologi ed economisti e le storie delle imprese virtuose che hanno già cambiato passo.

“Non c’è nessun motivo oggi di rimanere in una infrastruttura morente, quella dei combustibili fossili, che non darà nessuna opportunità di investimento, di business e di lavoro. Ecco perché questo è il momento più importante della storia umana: la nascita di una terza rivoluzione industriale che potrà creare nuove imprese, nuova occupazione e nuovi investimenti. E’ il Green Deal”, ha detto Jeremy Rifkin – economista e ambientalista di fama mondiale – in un’intervista in esclusiva a PresaDiretta.

E poi le telecamere di PresaDiretta sono andate in Sardegna, l’isola del sole e del vento, che con le sue fonti di energia rinnovabile potrebbe diventare la prima Regione d’Europa libera dai combustibili fossili. Quali sono gli ostacoli su questa strada?

Nello studio in diretta con Riccardo Iacona gli ospiti: Enrico Giovannini il portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e membro della Commissione Colao, convinto sostenitore dell’uscita verde dalla crisi; Fabrizio Bianchi epidemiologo e scienziato del Cnr esperto sulle conseguenze dell’inquinamento sulla salute; Donatella Spano agrometeorologa dell’Università di Sassari e coordinatrice del primo studio che simula gli scenari di quello che potrebbe accadere nel nostro Paese con un aumento della temperatura di 5 gradi.

“LA RIPARTENZA VERDE” è un racconto di Riccardo Iacona con Alessandro Macina, Silvia Bacci, Fabrizio Lazzaretti