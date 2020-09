LE TENDENZE il nuovo singolo “BUGIARDO (happy birthday)”

Share Facebook

Da venerdì 25 settembre in radio e digitale “BUGIARDO (Happy Birthday)” (Aurora Dischi/Artist First), il nuovo singolo del duo pop indie milanese LE TENDENZE. Il brano attraverso il “rapconto” del testo guida l’ascoltatore dentro un mood notturno governato da monologhi, dubbi e paranoie. La canzone è un invito a non prendere troppo sul serio i pensieri ossessivi nella vita.

A proposito della canzone, Le Tendenze raccontano: «Lo scenario è quello di una persona vagante di notte in città nel tentativo di liberarsi da pensieri rivolti ad una ‘lei’, una relazione che non funziona più. Tra monologhi e ricordi il protagonista decide di lasciare la ormai ex amata proprio il giorno del suo compleanno… Nel brano spiccano le venature pop, indie e da cantautorato. Abbiamo condito e suonato il brano con svariati strumenti: dalle chitarre elettriche alla batteria, al basso fino a synth analogici di svariate epoche».

Le Tendenze sono un duo di Milano: i fratelli Daniele e Francesco Saibene.

Il loro rapporto con la musica da bambini, è cominciato in modo molto strano: quando papà suonava la chitarra, si mettevano a piangere e lo facevano smettere.

Ma il caso ha voluto che Daniele a 17 anni, spinto dalla necessità di sfogare le frustrazioni adolescenziali e le problematiche con i bulli della scuola, chiedesse: ‘papà, mi insegni a suonare la chitarra?’

Francesco, subendo anche lui problemi simili, pensò di ‘usare’ la batteria come mezzo di sfogo.

Oggi la loro curiosità e diversità, li porta a mescolare svariati stili, dal pop all’elettronica al rap, creando la coesione sonora che solo due fratelli possono avere.

Nel 2016 approdano sui palchi come trio, aprendo i concerti di Adriano Viterbini e Cosmo durante l’evento “Polisuona”, e di supporto a Rigo Righetti (storico bassista di Ligabue) durante il “Rock in Park”. Nella primavera 2018 esce l’omonimo EP d’esordio autoprodotto caratterizzato da sonorità elettro-rock, che dà il via ad un tour di 16 date fra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Ad ottobre 2018 sono ospiti a Rai2 nella trasmissione Generazione Giovani, condotta da Milo Infante.

Nell’ottobre 2019 pubblicano il singolo “La vita di un clown”, caratterizzato da potenti sonorità elettro-pop unite al rap, che racconta, in maniera danzante e a tratti autoironica, la depressione.