I “Nothing but thieves” tornano con “impossible”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 25 settembre “Impossible”, il nuovo emozionante singolo di NOTHING BUT THIEVES estratto dall’album “Moral Panic”, in uscita il 23 ottobre.

Il brano, prodotto da Mike Crossey (The 1975, Artic Monkey, Wolf Alice), è uno dei pezzi più emozionanti e toccanti scritti dalla band.

Nothing But Thieves in merito hanno dichiarato: “In un certo senso ‘Impossible’ è l’antitesi del resto dell’album, caratterizzato da ansia e confusione su ciò che sta accadendo su questo pianeta. Questo brano è il contrario, comunica una sensazione di possibilità e speranza. È un momento di sollievo di cui noi e l’album avevamo bisogno”.

Il recente singolo “Real Love Song” ha raggiunto più di 5 milioni di stream, mentre quello precedente “Is Everybody Going Crazy?” ha totalizzato ad oggi più di 16 milioni di stream. Entrambi, insieme al brano “Unperson”, seguono la pubblicazione dell’EP “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018), l’acclamanto album “Broken Machine” (2017), e l’album di debutto “Nothing But Thieves”.

Gli ultimi anni sono stati molto importanti per Nothing But Thieves. Il gruppo ha venduto più di 700.000 copie e ha totalizzato più di 700 milioni di stream, costruendosi una fanbase solida e fedele, e consolidandosi come una delle migliori rock band del momento. Hanno venduto più di 150.000 biglietti con il loro ultimo tour mondiale che ha compreso lo show tutto esaurito all’Alexandra Palace di Londra.