“Looking for me” domina le classifiche del Regno Unito firmato dal leggendario Dj PAUL WOOLFORD

Entra oggi in rotazione radiofonica la versione acustica di “ Looking for me”, il singolo che sta dominando le classifiche del Regno Unito firmato dall’icona della musica dance Paul Woolford , insieme a dj di fama mondiale Diplo , e alla voce di Kareen Lomax. Il brano, che conta 28 milioni di stream, ha raggiunto la Top 50 della classifica Viral globale ed italiana di Spotify , ed è già una Hit nel Regno Unito avendo raggiunto la Top 5 della classifica di vendita , la Top 10 dell’airplay radiofonico , e la Top 3 della classifica di Shazam .

