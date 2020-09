Ernia, Rkomi, Madame, Gaia e Samurai Jay – “Nuove Strade”

L’idea del brano nasce dalla volontà di Lavazza ed Esse Magazine di creare un brano che potesse raccontare la nuova Italia per il cinquantesimo anniversario del suo caffè Qualità Rossa. Per farlo hanno dunque cercato di coinvolgere un po’ tutti i diversi tipi di artisti della nuova generazione di musica italiana.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto