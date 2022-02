Nothing But Thieves con il singolo “Life’s Coming in Slow”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio “LIFE’S COMING IN SLOW”, il nuovo singolo della rock band britannica NOTHING BUT THIEVES, dopo il successo travolgente dell’ultimo album “MORAL PANIC” e dell’acclamato Ep “MORAL PANIC II”!

Il brano è estratto da “Find Your Line”, la colonna sonora ufficiale dell’attesissimo e pluripremiato videogioco “Gran Turismo 7”, in uscita il 4 marzo per Columbia Records/Sony Interactive Entertainment (“SIE”) .

Gli ultimi anni per i Nothing But Thieves sono stati ricchi di successi. Con oltre 1 milione di copie di album vendute, più di 950 milioni di stream e più di 165 milioni di streaming video ad oggi, hanno conquistato un pubblico fedele e ampio grazie al loro sound alternative rock di grande impatto, consolidandosi come una delle attuali migliori rock band al mondo. Hanno venduto 150 mila biglietti durante l’ultimo tour, il loro più grande nel Regno Unito fino ad oggi, che ha anche registrato il sold out per lo show all’Alexandra Palace di Londra.

Inoltre, tutte le date del tour mondiale Broken Machine sono andate sold out. Il gruppo è stato ospite di programmi tv del calibro di James Corden e Jimmy Kimmel, dopo l’album di debutto del 2015 è stato il più venduto da una rock band britannica negli Stati Uniti e dopo essersi esibito in spettacoli internazionali dalla Polonia ad Amsterdam, dove ha suonato in un’arena per 6mila fan.

I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarre), Joe Langridge-Brown (chitarre), Dominic Craik (chitarre, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria).