“SUNDAY MOOD”, il nuovo singolo della cantautrice francese DOLCHE

Da oggi, venerdì 25 settembre, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “SUNDAY MOOD”, il nuovo singolo che anticipa l’album di inediti della cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE dal titolo “EXOTIC DIORAMA” (Crisalide Records), in uscita il 23 ottobre.

“Sunday Mood” è un canto liberatorio scritto e composto dalla stessa Dolche. Un viaggio alla scoperta di se stessi, una presa di potere e una liberazione dai vincoli della violenza passata. Il brano si caratterizza per un sound delicato, una ballad folk in cui canti melodici si alternano ad influenze psichedeliche e arabe.

«Questa canzone ha Bach e Joni Mitchell dentro, ha le mie avventure con la chitarra e il mio canto liberatorio. – racconta Dolche – Ho passato un periodo difficile, un momento oscuro della mia vita e ho composto questa canzone pensando a quanto fosse stato difficile e lungo il processo per uscirne e quanto fosse facile e veloce alla fine fare quel primo passo decisivo. È un liberazione dalla violenza, dall’insicurezza e dagli abusi. Lo dedico a tutte le mie sorelle donne».

Il nuovo album “Exotic Diorama”, scritto e realizzato tra New York, Roma, Beirut e Visby, è frutto di un intenso lavoro di ricerca e nasce dalla fusione di vari suoni creati da Dolche in studi e tempi distanti fra loro.

Alla sua realizzazione hanno collaborato vincitori di numerosi Grammy Awards come l’Audio Engineer Al Schmitt (Capitol Studios – LA), Noah Georgeson per il mix (LA), Emily Lazar per il mastering (The Lodge – NY) e professionisti di calibro internazionale come il Producer Tobias Froberg (Svezia), l’Audio Engineer Jad Rahbani (Rahbani Studios – Beirut). La totalità delle composizioni e degli arrangiamenti è realizzata da Dolche.

Il disco è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Breathe In”, “Criminal love”, “Big Man”, “Psycho Killer”, “Supernova” e “Roma”.

Christine Herin, che da anni risiede e lavora tra Roma e New York, ha già all’attivo 5 album e si è esibita in centinaia di concerti in tutta Europa sotto lo pseudonimo di Naif Herin. Il suo nuovo progetto Dolche è un omaggio alle atmosfere retrò e nostalgiche raffigurate nel capolavoro cinematografico di Federico Fellini “La Dolce Vita” con l’aggiunta delle iniziali di Christine (C e H). L’artista si presenta con un particolare e accattivante look impreziosito da una corona di fiori e corna di mucca come tributo alle sue origini valdostane. Dolche spicca per il suo stile musicale eclettico in grado di toccare diversi generi (folk, chanson française, world music, classical music, funk, electronic music), scrive tutte le sue canzoni e sa suonare diversi strumenti tra cui il pianoforte, la chitarra, il basso e le tastiere elettroniche.

Negli anni ha collaborato con importanti musicisti, produttori e artisti internazionali (tra i quali il sassofonista Maceo Parker, il chitarrista Marc Ribot, e il celebre dottore musicista statunitense Neal Barnard) e italiani (tra i quali Arisa e Paola Turci) e nel 2007 ha aperto il concerto di Lauryn Hill durante il San Bitter Summer Festival di Lucca.

All’attività musicale affianca da sempre l’impegno nel sociale sostenendo numerose cause che difendono la libertà e i diritti degli esseri umani e degli animali e da anni, insieme alla moglie, è ambasciatrice della comunità LGBTQ+.