Fiorella Mannoia il nuovo album “Padroni di Niente”

Attualmente in radio e sulle piattaforme digitali “Chissà da dove arriva una canzone” è stato scritto per Fiorella da Ultimo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 28 settembre, su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di venerdì 2 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it ).

È “PADRONI DI NIENTE” il titolo del prossimo album di inediti di FIORELLA MANNOIA, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”.

