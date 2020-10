Rai2, sabato 3 ottobre terzo appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”

Share Facebook

Sabato 3 ottobre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda il terzo appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo incontrerà a Roma il Generale di Brigata Fulvio Poli, che illustrerà i percorsi di formazione e crescita all’interno dell’Esercito italiano. Attraverso l’incontro con il Capo di Stato Maggiore, Generale Salvatore Farina, si parlerà delle possibilità che, grazie all’accordo con Assosomm, i congedati delle forze armate hanno nel mondo del lavoro. Sara racconterà come, grazie alle sue competenze militari, abbia trovato un’occupazione nel settore civile. Con Alessia scopriremo come il lavoro temporaneo e i fondi per il welfare di Ebitemp l’abbiano aiutata ad affrontare le difficoltà della vita, realizzando tutti i suoi desideri. Incursione vip della terza puntata: l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv