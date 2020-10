Random torna con un nuovo singolo “Ritornerai 2”

Share Facebook

Esce venerdì 9 ottobre “RITORNERAI 2”, il nuovo singolo del giovane artista multi platino RANDOM! Da oggi, mercoledì 30 ottobre, il brano è disponibile in pre-save e pre-order (backl.ink/presave_ritornerai2).

Le canzoni di Random, artista dalle incredibili doti autorali nonostante la giovane età, sono sempre nate dal ricordo di sensazioni e emozioni passate. “RITORNERAI 2” invece è il primo singolo dedicato esplicitamente a una persona, che è stata importante nella vita dell’artista.

“E non so che farai di me – quando le luci si saranno spente”

La ballad, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre ripercorre tutte le fasi di una storia d’amore finita.

“RITORNERAI 2” è un brano scritto dallo stesso Random insieme a Marco Schietroma e prodotto da Zenit e Mrts (Giuseppe Martines).

Random, classe 2001, si avvicina alla musica fin da bambino grazie alla passione che gli trasmettono i suoi genitori ed è così che impara a suonare la batteria, il basso e la chitarra. La collaborazione con il produttore Zenit lo porta a fidarsi sempre più delle sue capacità, ad abbandonare l’autoTune e a scrivere testi sempre più profondi che segnano l’alba di un cantautorato che parla di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova generazione. Nel 2019 Random e Zenit producono e registrano “Chiasso” (My Own Family & Visory Records P 2020, Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL). Il singolo pubblicato poco prima dell’estate diventa virale su TikTok, raggiunge il podio nelle classifiche italiane, domina la Top Viral di Spotify e diventa doppio disco di platino (oltre 70 milioni di stream su Spotify). Ad ottobre 2019 esce il singolo disco di platino “Rossetto” che raccoglie un grande successo sui social network e più di 20 milioni di stream solo su Spotify. A gennaio di quest’anno Random pubblica il terzo singolo “Scusa a a a”, il cui videoclip diventa tra le prime #tendenze di Youtube. Il singolo “MARIONETTE” ft. Carl Brave, pubblicato a marzo 2020, raggiunge un milione di stream in meno di un mese, si fa spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming e ne conquista anche alcune cover. A maggio Random è tra i protagonisti di “AMICI SPECIALI – con Tim insieme per l’Italia”, una versione speciale del programma di Maria De Filippi, nel corso del quale l’artista presenta il singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Il brano conquista le classifiche radiofoniche, viene certificato disco di platino e Il videoclip, nella prima settimana, entra nella top3 delle #tendenze su Youtube. A giugno esce l’Ep “MONTAGNE RUSSE” (P 2020, Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL), contenente i pezzi che hanno fatto scoprire Random e 4 brani inediti. La raccolta rimane nella top 10 della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane e nella top15 per 15 settimane consecutive.