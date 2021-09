VillaBanks feat Random con “Amore toxic”

Share Facebook

Sarà in radio da venerdì 10 settembre “AMORE TOXIC” feat. RANDOM, singolo estratto da “FILTRI + NUDO” (Virgin Records/Universal Music Italia), l’ultimo album di VillaBanks disponibile in formato fisico e digitale al link https://vir.lnk.to/FILTRI_NUDO.

“AMORE TOXIC” ha saputo fare breccia nei cuori del pubblico, risultando uno dei brani più amati e ascoltati del nuovo lavoro del rapper, disponibile nelle versioni fisiche standard di doppio CD e doppio vinile, in versione autografata (in esclusiva Amazon) e nel formato speciale doppio CD autografato + cappellino “Pussykiller”, nato dalla collaborazione tra VillaBanks e Cop Killer (in esclusiva sullo store Universal Music).

Questa la tracklist completa di “FILTRI + NUDO”:

CD 1 – NUDO

VillaBanks – Jackpot [prod. Linch]

VillaBanks – Felina [prod. Linch / Reizon]

VillaBanks – Mandarine [prod. Linch]

VillaBanks – HD [prod. The Beginning / 9 A.M. / Thoms Pn]

VillaBanks – De Veldà [prod. Andre Camilo]

VillaBanks – Muchas Gracias [prod. Joe Mike / Price D]

VillaBanks – Albicocca [prod. Winniedeputa / Linch]

VillaBanks – Dirty Sì [prod. The Beginning / 9 A.M. / Jonathan Cagna]

VillaBanks – Fumo [prod. Joe Mike / Price D]

VillaBanks – Sensazioni Momentanee (feat Lil Kvneki) [prod. Linch / Reizon]

VillaBanks – Bebote [prod. Joe Mike / Price D / Ghost Uchiha / 9 A.M.]

VillaBanks – Egoista [prod. DST]

CD 2 – FILTRI

VillaBanks – Il Doc (feat Papa V) [prod. Reizon / Linch]

VillaBanks, Key Largo – PAPI RMX [prod. Amine]

VillaBanks – Marcel [prod. Amine]

VillaBanks – Porno (feat Lil Kvneki, Il Genio) [prod. Winniedeputa / Linch]

VillaBanks – Mania del controllo (feat Hache-P) [prod. DST / Unfazzed / Linch]

VillaBanks – Cresima (feat Taxi B) [prod. Greg Willen]

VillaBanks – Amore Toxic (feat Random) [prod. Fri2 / Linch]

VillaBanks – Rompo (feat Boro Boro) [prod. Andrea Camilo]

VillaBanks – Story (feat Ketama126) [prod. Reizon / Linch]

VillaBanks, Elilluminari – Perros [prod. Tunin Slow]

VillaBanks – Vivere (feat Franchino) [prod. Mattia Trani]

I due dischi sono stati mixati e masterizzati da Tommaso Colliva.

Attraverso il filo conduttore delle tematiche di irriverenza, sensualità e internazionalità che legano i due lavori discografici, “FILTRI + NUDO” è il punto di arrivo di un percorso di liberazione che è passato attraverso “FILTRI”. VillaBanks si è spogliato dai preconcetti, ha superato le barriere e ora si sente finalmente libero.

È online anche il videoclip di “ROMPO” feat. BORO BORO, visibile su YouTube al link https://youtu.be/FvgoCS5KSgM e, nella sua versione esplicita, in esclusiva su Pornhub – al link https://umusic.digital/villabanksph/ – caricata sul canale ufficiale che l’artista ha recentemente aperto sulla piattaforma di contenuti per adulti più famosa al mondo!

Diretto da Andrea Gallo e prodotto da E Ventures S.R.L., le immagini di “Rompo” ci portano nell’inferno di VillaBanks, primo artista italiano che nella versione esplicita del video prende in mano lui stesso la regia di un set pornografico.

Il videoclip segna un ulteriore passo nella carriera del rapper, che attraverso la sua musica e la sua creatività mira a sdoganare i tabù legati al sesso che ancora persistono nella società contemporanea.

Vieri, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive attualmente a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche.

Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione.

Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese.

A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio “Quanto Manca” e a ottobre “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, dopo aver superato i 23 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”.

A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”. Ad aprile l’artista collabora con Guè Pequeno e Greg Willen al brano “Marvin Vettori – The Italian Dream”, inno che ha accompagnato il campione di MMA Marvin Vettori sull’ottagono dell’UFC contro Kevin Holland.

Ad oggi VillaBanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.