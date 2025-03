Share

“IL DOC 5”: VillaBanks torna con il nuovo capitolo della sua saga più iconica.

Dopo un anno di attesa, l’artista è tornato con “IL DOC 5″(https://Columbia.lnk.to/ildoc5; Columbia Records/Sony Music Italy), il quinto atto della serie che ha segnato la scena urban italiana, fuori oggi ovunque.

Come promesso ai suoi fan, l’artista ha mantenuto la sua parola e ha dato vita a un nuovo episodio di una serie che ha fatto parlare di sé per la sua carica provocatoria ed esplicita. Con questa nuova traccia, VillaBanks conferma il suo ruolo di pioniere nel panorama musicale italiano, con un sound che sfida le convenzioni e rompe gli schemi. “Il DOC 5” si inserisce perfettamente nel filone della saga, alimentando quella miscela di ironia, libertà e tematiche audaci che hanno sempre contraddistinto la sua musica.

VillaBanks, con il suo caratteristico gioco di teaser sui social, ha svelato, giorno dopo giorno, gli artisti presenti in “IL DOC 5”. La saga de “Il Doc” ha sempre avuto la forza di unire voci diverse e sperimentare nuovi incroci stilistici, e questo capitolo non fa eccezione. Quest’anno, l’artista alza ulteriormente il livello delle collaborazioni, con la partecipazione di GUÈ, SAYF, GLOCKY e la produzione di FT KINGS, un nome che sta rapidamente guadagnando attenzione nella scena musicale italiana.

VillaBanks, cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altre tracce e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO” (oro), che contiene il brano “Candy” (platino), e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” (oro) e “El Puto Mundo” (oro), che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, (platino). A febbraio 2021 esce il brano “Il Doc” feat. Papa V, inserito poi nell’album “Filtri”. L’anno successivo continua la saga più famosa di San Valentino con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe (oro). A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO” (platino), con i brani “Rompo” feat. Boro Boro (platino) e “Sensazioni momentanee” (oro). Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. A febbraio 2023 esce “IL DOC 3” feat. Tony Effe, Slings & MamboLosco (platino), prodotto da Linch e Andry The Hitmaker, che ha raggiunto mezzo milione di stream solo su Spotify in 24 ore. Nell’estate 2023 pubblica i nuovi singoli “Giochi”, prodotto da Drillionaire, “Caramelo” (oro) feat. RVFV e SHIVA, prodotta da Ava e BLSSD e “Papaya” (doppio platino), che anticipano il nuovo album “VILLABANKS” (oro) in uscita ad ottobre. Lo stesso mese collabora con Bello Figo, Guè e Linch per il format Red Bull Poss nel singolo “SLS”. Nel 2024 continua la tradizione con “IL DOC 4” feat. Ernia, Emis Killa, Niky Savage, celebrato con una grandissima festa all’Alcatraz di Milano il 27 febbraio, a cui ha fatto seguito la pubblicazione del libro “La filosofia di VillaBanks”, nel quale l’artista parla di responsabilità e libertà, di amore verso gli altri e quello per se stessi, dei social network e della solitudine. A fine maggio esce il singolo “Gianduia”, a cui fanno seguito quest’estate l’EP “SPINGERE SEMPRE” e i singoli “CARIOCA”, con gli Slings e Randon, “Oasis”, “Sex Appeal” e “Caribe 2” con Le-one e Christian Liguori. Pubblica alla fine del 2024 “Quanto Manca 2”, il secondo capitolo dell’album che ha portato l’artista per la prima volta sotto i riflettori della scena, per poi inaugurare il 2025 con il suo ultimo singolo “Diva”. Ad oggi VillaBanks conta oltre 1 miliardo di stream totali, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

