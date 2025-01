“Quanto Manca 2” il nuovo album di VillaBanks

Share

VillaBanks fa un regalo ai fan per il nuovo anno: “Quanto Manca 2” è fuori ora ovunque (https://columbia.lnk.to/QM2; distribuito da Colombia Records / Sony Music Italy).

A cinque anni di distanza arriva il secondo capitolo dell’album che ha portato l’artista per la prima volta sotto i riflettori della scena. Un ritorno alle origini, non soltanto nella musica ma anche nell’estetica: torna Villa dei capelli corti, quello che rappa con cruda sincerità e uno stile unico e incisivo che lascia il segno.

Un disco che celebra l’evoluzione personale e creativa del rapper, mantenendo però intatta l’essenza di quel sound diretto e autentico che lo ha fatto conoscere. Un progetto che unisce nostalgia e rinnovamento, consolidando il legame con i fan di lunga data e mostrando un VillaBanks più maturo e consapevole.

Nei giorni precedenti l’annuncio, durante una live su Instagram, l’artista aveva spoilerato alcune tracce del disco tra cui “Lontano da Milano”, il cui videoclip ufficiale, in perfetto stile VillaBanks, è online da oggi al link https://www.youtube.com/watch?v=H16nQr9TTZw.

Di seguito la tracklist di “Quanto Manca 2”:



“Lontano da Milano”

“Aldebaran”

“Caribe 2” feat. Le-one, Christian Liguori

“2025”

“No Love”

“Amiri”

“Backstage”

“Milione di Stelle”

“Sex Appeal”

“Oasis” feat. Smeia

“Il Doc 4” feat. Ernia, Emis Killa, Niky Savage, Andry The Hitmaker

Dopo un 2024 esplosivo che lo ha portato a collaborare con diversi amici e colleghi come Rosa Chemical, AVA, Mikush, Boro, Angelina Mango e Mida, l’artista, quest’estate, ha pubblicato il suo ultimo EP “SPINGERE SEMPRE”, una carica di energia con feat. speciali pronti a spingere sempre insieme a lui: Bello Figo, Elmatadormc7, Deno E Boro. Hanno anticipato il prossimo album i singoli “Oasis”, “Sex Appeal” e “Caribe 2” con Le-one e Christian Liguori.

VillaBanks, cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altre tracce e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO” (oro), che contiene il brano “Candy” (platino), e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” (oro) e “El Puto Mundo” (oro), che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, (platino). A febbraio 2021 esce il brano “Il Doc” feat. Papa V, inserito poi nell’album “Filtri”. L’anno successivo continua la saga più famosa di San Valentino con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe (oro). A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO” (platino), con i brani “Rompo” feat. Boro Boro (platino) e “Sensazioni momentanee” (oro). Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. A febbraio 2023 esce “IL DOC 3” feat. Tony Effe, Slings & MamboLosco (platino), prodotto da Linch e Andry The Hitmaker, che ha raggiunto mezzo milione di stream solo su Spotify in 24 ore. Nell’estate 2023 pubblica i nuovi singoli “Giochi”, prodotto da Drillionaire, “Caramelo” (oro) feat. RVFV e SHIVA, prodotta da Ava e BLSSD e “Papaya” (doppio platino), che anticipano il nuovo album “VILLABANKS” (oro) in uscita ad ottobre. Lo stesso mese collabora con Bello Figo, Guè e Linch per il format Red Bull Poss nel singolo “SLS”. Nel 2024 continua la tradizione con “IL DOC 4” feat. Ernia, Emis Killa, Niky Savage, celebrato con una grandissima festa all’Alcatraz di Milano il 27 febbraio, a cui ha fatto seguito la pubblicazione del libro “La filosofia di VillaBanks”, nel quale l’artista parla di responsabilità e libertà, di amore verso gli altri e quello per se stessi, dei social network e della solitudine. A fine maggio esce il singolo “Gianduia”, a cui fanno seguito quest’estate l’EP “SPINGERE SEMPRE” e i singoli “CARIOCA”, con gli Slings e Randon, “Oasis”, “Sex Appeal” e “Caribe 2” con Le-one e Christian Liguori. Ad oggi VillaBanks conta oltre 1 miliardo di stream totali, 13 dischi di platino e 14 d’oro, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue ha suscitato negli anni un grande interesse anche nei mercati internazionali.

