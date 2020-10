Per la seconda settimana consecutiva “Latina” é la canzone più trasmessa

“C’hai ragione tu” è un botta e risposta tra due innamorati dal sapore nostalgico, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare.

Sempre oggi, venerdì 2 ottobre, è disponibile in radio e in digitale “C’hai ragione tu”: brano di Gianni Bismark ed Emma, nato da un incontro fortuito tra i due e Franco126, che insieme hanno composto il testo.

In radio e disponibile in digitale “LATINA” è stata scritta per Emma da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust!

Per la seconda settimana consecutiva, “LATINA”, il nuovo singolo di Emma, è al 1° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (fonte EarOne di oggi, venerdì 2 ottobre).

Sempre da oggi disponibile in radio e in digitale “C’HAI RAGIONE TU” di Gianni Bismark ed Emma.