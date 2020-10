SIB I balneari italiani in prima linea per la salvaguardia del mare

Continua, pertanto, l’azione del SIB per promuovere ogni iniziativa per la salvaguardia del mare dall’inquinamento e per il contrasto all’erosione costiera.

I balneari italiani, da sempre, sono in prima linea per la tutela dell’ambiente costiero rappresentando delle vere e proprie “sentinelle del mare” anche perché consapevoli che lo stesso costituisce la “materia prima” del proprio lavoro.

