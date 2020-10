Il 20° anniversario di Stankonia il capolavoro hip hop degli OutKast

Share Facebook

Con la pubblicazione in bundle dei singoli certificati platino

“So Fresh, So Clean”, “BOB (Bombs Over Baghdad)” e “Ms. Jackson”

This Is Certified, divisione di Legacy Recordings, in occasione delle celebrazioni del catalogo Hip Hop e R&B di Sony Music, commemora il 20° anniversario di Stankonia, il rivoluzionario capolavoro hip hop degli OutKast con una campagna che durerà per tutto il mese di ottobre e che culminerà nella pubblicazione in bundle dei singoli certificati platino “BOB (Bombs Over Baghdad)”, “Ms. Jackson” e “So Fresh, So Clean” su tutti i DSP venerdì 30 ottobre.

Ogni brano, disponibile in bundle, verrà accompagnato da versioni strumentali, versioni A cappella e remix in alta qualità. In particolare, il bundle di “B.O.B. (Bombs Over Baghdad)” conterrà tre remix inediti: Cutmaster Swiff Remix, Zack de la Rocha (Rage Against The Machine) Remix e Beat Bullies Remix.

Stankonia, l’album, sarà disponibile digitalmente in versione 24 Bit e 360 Reality Audio e conterrà sei tracce bonus: Mr. Drunk Remix di “Ms. Jackson”, Stankonia Remix di “So Fresh, So Clean” (con Snoop Dogg e Sleepy Brown) e Zack de la Rocha Remix di “BOB (Bombs Over Baghdad)” (inedito) oltre alle interpretazioni A cappella degli OutKast di queste tre canzoni.

Vinyl Me, Please, in associazione con SME / Certified / Legacy, pubblicherà un’edizione da collezione del 2LP di Stankonia stampata su vinile colorato bianco e nero effetto ‘splatter’: l’album sarà disponibile per i membri di VMP come “Disco del mese” di ottobre 2020 e includerà una stampa artistica esclusiva.

Le tracce, registrate nel 1999-2000 negli studi dell’etichetta Stankonia di Atlanta e negli A&M Studios di Los Angeles, sono state originariamente pubblicate da LaFace/Arista Records in occasione di Halloween 2000. Per il quarto album in studio del gruppo, il primo del 21° secolo/nuovo millennio, il duo OutKast – André 3000 e Big Boi – aveva voluto ampliare la propria estetica musicale incorporando elementi di funk, elettronica, psichedelia, gospel, rock e rave in un nuovo suono radicato nel profondo sud mentre si protendeva verso il futuro della musica allo stesso temo. Uno di quei rari dischi che definiscono la propia epoca proiettando una visione anticipata dei tempi, Stankonia non fu altro che uno stato d’animo sonoro, un portale verso un altro mondo, un nuovo modo di essere. “Stankonia”, ha dichiarato André 3000, “è questo posto che ho immaginato in cui puoi aprirti ed essere libero di esprimere qualsiasi cosa”. La libertà sconfinata che André 3000 e Big Boi avevano messo in campo per Stankonia fu supportata da una vasta gamma di contenuti lirici – con canzoni che parlavano di sessualità, politica, cultura nera, genitorialità e riflessioni personale – mentre la musica si radicava fuori dal mondo, una singolare combinazione di corpo, anima e spirito avvolta da incredibile arguzia e compassione.

Stankonia ha definitivamente alzato il livello e ha riscritto le regole della musica popolare del 21° secolo. Ampiamente considerato uno dei più grandi album nella storia dell’hip hop, ha venduto più di 530.000 copie nella settimana della sua uscita e ha debuttato al numero 2 della Billboard 200. Il disco ha prodotto tre singoli di successo, con “Ms. Jackson” diventato il primo singolo degli OutKast a raggiungere la cima della Billboard Hot 100. Stankonia ha vinto un Grammy come miglior album Rap nel 2002 mentre “Ms. Jackson” ha portato a casa il Grammy per la migliore performance rap di un duo. Più di recente, Stankonia è stato classificato al numero 64 nella nuova edizione di Rolling Stone “The 500 Greatest Albums of All Time”.

Infine, per le celebrazioni del 20° anniversario, anche i video di “BOB (Bombs Over Baghdad)”, “Ms. Jackson” e “So Fresh, So Clean” saranno ripubblicati in alta risoluzione.