Nea feat Nio García con il singolo “Diablo”

Dopo il grande successo ottenuto con il brano “SOME SAY”. La cantautrice svedese NEA

Torna in radio da venerdì 16 ottobre con il suo nuovo singolo “DIABLO”

Insieme alla star portoricana da più di 1 MILIARDO di stream NIO GARCIA

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 16 ottobre “Diablo”, il nuovo singolo di NEA insieme alla star portoricana della musica latina, NIO GARCIA.

Il brano è stato prodotto da Decco, celebre produttore di artisti del calibro di Dua Lipa e Selena Gomez.

Il primo anno da artista di Nea è stato segnato da incredibili risultati: con il singolo “Some Say” ha raggiunto la #1 dell’airplay radiofonico in ben 7 paesi, e con più di 300 milioni di stream la Top 50 di Spotify in 19 paesi, la Top 20 della classifica Viral in Italia, e la Top 3 di Shazam in 12 paesi.

Il singolo è stato certificato DOPPIO PLATINO in 11 paesi e ORO in Germania, Irlanda e Paesi Bassi. Con l’EP “Some Say”, l’artista ha pubblicato la sua prima raccolta di brani, tra cui anche il singolo “Drunk Enough To”, scritto a Los Angeles insieme a Joe Janiak (Ellie Goulding, Tove Lo, Britney Spears).

Nea ha scritto canzoni per artisti come Zara Larsson, Tinie Tempah, ALMA e Axwel. Per questo ha ricevuto la sua prima nomination ai Grammy Awards svedesi all’inizio di quest’anno nella prestigiosa categoria di Compositore dell’Anno.

Nio Garcia con il suo album di debutto “Now Or Never” insieme a Casper Magico, storico collaboratore di Ozuna e Nicky Jam, ha totalizzato più di 1,2 MILIARDI di stream.