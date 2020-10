Il Master Fare Radio si gemella con I love my radio

A quattro anni dalla sua nascita, il Master raggiunge oggi un importante obbiettivo: il gemellaggio con tutti i network di I love my radio, l’iniziativa che si è conclusa nel grande evento radiofonico di ieri sera e che unisce tutti i principali network italiani che rappresentano, per i giovani del Master, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Fare radio è un sogno per tanti. Il MASTER FARE RADIO, Produzione e gestione dei prodotti radiofonici è attualmente l’unico master universitario attivo in Italia per preparare i giovani. Nato nell’ambito dei percorsi formativi di ALMED, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università cattolica del Sacro cuore, Fare Radio offre una didattica completa sul panorama radiofonico nazionale e un approccio integrato tra le attività professionali che costituiscono la Radio.