SIB. Il turismo italiano è inconcepibile senza il mare

“Pertanto – ha continuato il presidente del S.I.B. – di fronte all’importanza del settore, sconcerta ancora di più che le Istituzioni siano in ritardo nella sua messa in sicurezza giuridica ed economica di 30.000 aziende.

“L’emergenza epidemiologica ha fatto emergere quanto sia importante il turismo per l’economia complessiva dell’Italia – ha dichiarato Capacchione – perché non riguarda solo le aziende direttamente impegnate per fornire i servizi turistici in senso stretto (dalla ricettività alla somministrazione; dalle agenzie di viaggio alla balneazione; ecc.) ma anche un esteso indotto (dai trasporti alle manutenzioni; dall’alimentare all’intrattenimento; ecc.)”.