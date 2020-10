Ozuna Doja Cat Sia online il video di “Del Mar”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È online il video di “DEL MAR”, il nuovo singolo della superstar portoricana OZUNA insieme a DOJA CAT e SIA: https://youtu.be/K2kUyHgadQo.

Il video, che ha già superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube, è stato diretto da Nuno Gomes/Compostela Films, e mostra Ozuna e Doja Cat in un paesaggio subacqueo in fondo al mare assieme all’ologramma di una sirena, che rappresenta Sia.

“DEL MAR” è l’ultimo grande successo tratto da “ENOC”, il quarto album in studio della superstar della musica Latina, che ha debuttato al primo posto nelle due classifiche di Billboard “Top Latin Albums” e “Latin Rhythm Albums” e che ad oggi conta più 246 milioni di streaming.

Dopo aver conquistato il mondo con i suoi primi tre album Odisea (2017), Aura (2018) e Nibiru (2019), con “ENOC” l’artista presenta il suo lavoro più completo, restando fedele al personaggio di bad-boy romantico ma non senza esplorare una modalità di scrittura più matura, tipica della musica urban. Caratterizzato da autentici arrangiamenti reggaeton, “ENOC” offre a ciascuno degli artisti con i quali Ozuna ha collaborato un ampio spazio per contribuire con la propria cifra stilistica.

“Caramelo”, il secondo singolo entratto da “ENOC”, è diventato un inno estivo in America Latina, Stati Uniti e Porto Rico e resta ad oggi vicino alla vetta delle classifiche. Certificato ORO in Italia, è stato per diverse settimane al primo posto nelle classifiche Airplay di Spagna e Messico, raggiungendo anche il top della “Latin Airplay” e della “Latin Rhythm Airplay” di Billboard.

Il video ufficiale di “Caramelo”, visibile al seguente link

ha superato 280 milioni di visualizzazioni su YouTube.

OZUNA è uno degli artisti di musica latina più ascoltati al mondo. Dal suo debutto nel 2016, ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella lista delle persone più influenti di Time Magazine (2019), il titolo di BMI’s Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019) e Contemporary Latin Song of the Year per “Taki Taki” (2020). Attualmente detiene anche quattro titoli ufficiali del Guinness World Records ™ continuando a infrangere record. Nel settembre 2020 ha pubblicato il suo quarto album in studio “ENOC”, che è stato anche il suo quarto debutto consecutivo al # 1 nella classifica Billboard Top Latin Albums.