Bungaro mette in musica Rodari

Il Cielo È Di Tutti, celebre filastrocca del pedagogista, interpretata insieme alla MANNOIA

Nel centenario dalla nascita del grande Gianni Rodari nato il 23 Ottobre 1920, EGEA MUSIC pubblica l’omaggio in musica scritto da Bungaro ed interpretato insieme alla bravissima Fiorella Mannoia.

I versi originali acquistano tra le note del maestro una dimensione ancora più emozionante, se possibile.

Dal 23 Ottobre 2020 il nuovo singolo sarà in promozione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e download.

Anticipa il nuovo EP di Bungaro in uscita il 13 Novembre che sarà un assaggio del prossimo disco di inediti in pubblicazione nelle primissime settimane del 2021.

In un momento come questo in cui la scuola e l’istruzione cercano di sopravvivere tra mille difficoltà le parole di Rodari e la musica di Bungaro sembrano essere il buon auspicio per il ritorno alla normalità per i nostri ragazzi.

“È bastato un istante, una luce potente, IL CIELO È DI TUTTI era talmente bella che non mi capitava da anni di essere così folgorato da tanta bellezza.

Ero a casa di Fiorella Mannoia a progettare canzoni e fu lei a farmi leggere questa meraviglia. Mi rapì immediatamente.

Azzardando, dissi a Fiorella “vorrei provare a scriverne la musica”.

Gelosamente presi questo capolavoro e lo portai a casa.

Fu un attimo, il tempo di accogliere e proteggere dentro di me la visione di Rodari.

Aspettai la sera, presi la chitarra e fiorì immediatamente.

Ricordo di aver pianto dalla gioia.

IL CIELO È DI TUTTI è stato un piccolo miracolo.

Qualcosa di più grande di me ma che mi ha voluto dal primo momento”.

Bungaro

Il Cielo È Di Tutti è una poesia di Gianni Rodari tratta da Filastrocche in cielo e in terra (Torino, Einaudi 1960). Rodari è stato scrittore pedagogista giornalista e poeta italiano, specializzato in testi per bambini e ragazzi tradotto in moltissime lingue. Vincitore del prestigioso Premio Hans Christian Andersen.

Bungaro è un cantautore elegante, un artigiano della musica che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della musica italiana.

IL CIELO È DI TUTTI

Interpretata da Bungaro e Fiorella Mannoia

Testo di Gianni Rodari

Musica di Bungaro e Cesare Chiodo

Arrangiamenti di Antonio Fresa e Bungaro

Edizioni: Caprioni Edizioni e Music Union

Etichetta: Egea Music

Una produzione CE Agency

ISRC: IT-K60-20-01102