Yungblud il nuovo singolo “Cotton Candy”

COTTON CANDY, il nuovo singolo di YUNGBLUD è pronto ad esplodere nelle radio italiane e di tutto il mondo! Il singolo, che anticipa il nuovo album WEIRD! in uscita il prossimo 13 novembre, parla di libertà sessuale su un sound pop punk anni ’00!

“Per me il sesso e la sessualità – dice YUNGBLUD – sono concetti legati alla libertà e all’idea che una persona si possa perdere in altre di qualunque genere, forma, dimensione e colore per trovare se stessa e capire chi veramente sia. Non ci si dovrebbe vergognare dell’interazione sessuale, ma dovrebbe essere celebrata perché fare sesso sicuro vuol dire diffondere amore… e il mondo in questo momento ha più bisogno di amore che mai!”

YUNGBLUD ha recentemente annunciato il suo THE WEIRD TIME OF LIFE TOUR, 16 date per un tour digitale su scala globale. Ogni show sarà un’esperienza diversa, realizzata grazie a una produzione da live in presenza.

YUNGBLUD – The Weird Time Of Life Tour Itinerary

London – November 16 SOLD OUT

Glasgow – November 17

Manchester – November 18 SOLD OUT

Dublin – November 19

Paris – November 20

Berlin – November 21 SOLD OUT

Munich – November 22

Amsterdam – November 23

New York – November 30

Boston – December 1

Toronto – December 2

Chicago – December 3

Atlanta – December 4

Seattle – December 5

Los Angeles – December 6

Sydney – December 7