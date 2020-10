Becky Hill il nuovo singolo ” Space”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Space” è il nuovo singolo della cantautrice inglese Becky Hill, che anticipa il suo album di debutto previsto per marzo 2021. “Space” è stato scritto da Becky Hill e prodotto da Mark Ralph, Dave Whelan e Mike Di Scala.

“Space” è una canzone molto personale che ora mi sembra lontana un milione di chilometri. – racconta Becky “Ne sono orgogliosa per molte ragioni. Soprattutto perché è la prima volta in cui sono stata più onesta con me stessa. Prodotta da Mark Ralph, Dave Whelan e Mike Di Scala, con la produzione vocale di Ryan Ashley, “Space” è una ballata che racconta una storia, con uno sguardo sulla mia vita e su chi sono come persona. L’album che verrà sarà caratterizzato da canzoni scritte non solo necessariamente per ballare, ma ricche di intuizioni personali che prendono spunto dalla mia vita . Ho scritto un album per me stessa che spero faccia sentire in sintonia gli altri, proprio come facevo da piccola ascoltando gli album di altri artisti.”

“Space” di Becky Hill segue l’uscita di ‘Heaven On My Mind’ e ‘Better off Without You’ ft Shift K3Y. Il video musicale di “Space” è diretto da Carly Cussen (Little Mix, Krept & Konan, Sean Paul, Ed Sheeran). L’album di debutto di Becky Hill, in uscita il prossimo marzo, segue ‘Get To Know’, la raccolta di 13 brani che ha pubblicato nel 2019.

Becky Hill ha un’inconfutabile attitudine per la scrittura di canzoni pop che scalano le classifiche ed è una delle autrici più richieste del momento. Definita da Annie Mac di BBC Radio 1 come “una delle più belle voci della musica pop di oggi” e da Popjustice ” UK pop’s greatest secret weapon “, Becky ha raggiunto ad oggi oltre 1 miliardo e mezzo di stream, 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è stata la seconda artista femminile inglese su Spotify UK nel 2019.