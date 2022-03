Becky Hill il suo nuovo singolo “Run”

Share Facebook

Becky Hill, la cantautrice vincitrice di un Brit-award pubblica il suo nuovo singolo: Run con Galantis. Prima collaborazione di Becky con il gruppo EDM svedese, Run è scritto da insieme a MNEK e scritto/prodotto da Galantis.

Ad accompagnare il brano, il video diretto da Michael Holyk girato a Città del Capo, Sudafrica.

L’uscita di Run arriva sulla scia dell’uscita di Here For You, e la sua vittoria come “Best Dance Act” ai BRIT Awards 2022 all’inizio di questo mese.

Il premio votato dai fan, che ha visto il tanto atteso ritorno della categoria Dance dopo 16 anni di pausa, le è stato consegnato da David Guetta che l’ha salutata come “una delle rarissime regine della dance music” e Pete Tong, entrambi artisti con cui ha in passato collaborato.

I Galantis, con l’uscita del loro album di debutto Pharmacy hanno ricevuto ampi consensi da pubblico e critica ed hanno raggiunto la vetta della classifica Billboard Dance, ottenuto numerose certificazioni RIAA platino e oro e due nomination ai Grammy.

Il richiestissimo duo ha all’attivo diverse collaborazioni che vanno da Dolly Parton (sul loro terzo album Church), e Little Mix e David Guetta (per il loro successo estivo del 2021 “Heartbreak Anthem” che ha debuttato al numero 1 della classifica mondiale di iTunes e ha trascorso 13 settimane nella Top 10 della Official Chart top ten del Regno Unito), a Madonna, Kylie Minogue, Katy Perry e Britney Spears.

Con una straordinaria capacità nello scrivere canzoni pop da classifica e una reputazione da pioniera nella scena della musica elettronica, Becky Hill è una delle artiste più celebri e richieste che arrivano dalla Gran Bretagna.

Ha più di 180 canzoni registrate all’ASCAP – un’impresa non da poco considerando che solo il 17% degli autori di canzoni registrati alla PRS for Music sono donne – e una serie impressionante di successi a suo nome.

Becky ha scritto e suonato in quattordici singoli che sono entrati nella Top 40 della UK Official Singles Chart (inclusi quattro singoli top 10 e un numero 1) e, ad ora, ha accumulato oltre 3,2 miliardi di stream globali totali e oltre 17 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.