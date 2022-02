Share Facebook

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “ROCK BELIEVER”, il nuovo album degli SCORPIONS (https://scorpions.lnk.to/RockBeliever), band con 18 album di studio pubblicati fino ad oggi, 50 anni di carriera alle spalle, dischi di Platino e Doppio Platino ottenuti in tutto il mondo.

“Prima di iniziare a lavorare al nuovo album, ci siamo chiesti: c’è ancora abbastanza benzina nel serbatoio?”, racconta KLAUS MEINE, frontman degli SCORPIONS.

Non è forse abbastanza? Una delle nuove canzoni – “Gas In The Tank” – fornisce la risposta a questa domanda: “Let’s play it louder play it hard, Laid back and a little dark, Give me a dirty riff my friend, There’s gotta be more gas in the tank”.

“ROCK BELIEVER” contiene 16 tracce ognuna delle quali è un breve racconto presentato in una veste sonora sontuosa con il marchio di fabbrica degli SCORPIONS dei primi anni ’80, ma con una produzione e con una visione attualissima.

Come racconta Klaus Meine sul brano “Roots In My Boots”: “è un ritorno alle nostre radici. Volevamo risvegliare il DNA originale degli SCORPIONS – bei riff, melodie forti. Abbiamo cercato di trasportare quell’atmosfera live in studio con noi tutti che suoniamo finalmente di nuovo insieme.

Avere Mikkey Dee nella band (ex batterista dei Motörhead) è una scarica di nuova energia e di puro divertimento”.

“Il bene trovato nel male”, citando il grande filosofo e professore di Stanford Paul Watzlawick, è alla base di questo album straordinario: il Covid ha completamente fermato la vita, i viaggi ed il lavoro.

“Avevamo già iniziato a parlare di un nuovo album nel 2018”, ricorda Rudolf Schenker. Un anno dopo, Klaus Meine aveva completato i primi testi, poi è arrivata la pandemia.

Dopo il tour in Australia, Nuova Zelanda e Sud-Est asiatico, la band è riuscita a tornare in Europa appena in tempo, ma all’improvviso tutto è cambiato. I concerti sono stati cancellati, le arene chiuse.

Gli SCORPIONS si sono ritrovati bloccati a casa, tre di loro a pochi passi dai leggendari Peppermint Park Studios di Hannover.

Non appena le restrizioni di viaggio sono state allentate, Pawel Maciwoda e Mikkey Dee hanno potuto unirsi a loro rispettivamente dalla Polonia e dalla Svezia, “e tutto improvvisamente è stato come negli anni ’80, quando noi cinque facevamo rock insieme, frequentando il pub all’angolo la sera e parlando della nostra musica”, ricorda Matthias Jabs.

L’album è stato prodotto dalla stessa band proprio in quegli studi, insieme a Hans-Martin Buff (tra i tanti, ha lavorato anche con Prince), e le sessioni sono durate più di un anno.

Come canta Klaus Meine nella title track, che è il vero motto dell’album “Rock Believer”: “Scream for me screamer, I’m a rock believer like you just like you, Come on scream for me screamer, I’m a rock believer like you just like you”.

Spiega infatti Klaus: “nel corso degli anni, abbiamo sentito la gente dire molte volte che il rock è morto. Ma ci sono ancora milioni di seguaci del rock là fuori in tutto il mondo per dimostrare che non è vero. I nostri fan sono i migliori del mondo … Ci vedremo un giorno da qualche parte là fuori, perché noi siamo Rock Believers proprio come voi”.

E in effetti, la prima anticipazione dell‘album “Peacemaker” suona come se fosse stato scritto nei tempi d’oro della leggendaria rock band.

Un ritorno con il botto, con una canzone che li riporta indietro a brani del passato, con le chitarre protagoniste insieme ad una voce che incrina i muri, un classico brano rock che fa già sognare il ritorno dei grandi concerti live.

“La prima cosa che mi è venuta in mente”, ricorda il cantante Klaus Meine, che ha scritto il testo della canzone “è stato il ritornello, l’hook. Peacemaker peacemaker, Bury the undertaker. Stavo giocando con queste parole.

Pensavo a questo momento in cui così tante persone sono morte e stanno ancora morendo di Covid, per guerre devastanti e altri crimini senza senso. Immagino il mondo dopo la pandemia… questa è un’immagine che mi piace molto”.

Il testo è rock allo stato puro, è una forza prorompente che ci spinge verso il domani, con una nuova e ritrovata forza, un vero e proprio inno al domani, al voltare pagina, al ripartire, frutto dei nostri tempi e di una generale voglia di tornare alla normalità.

La musica rock, così come percepita, scritta, composta ed eseguita dagli SCORPIONS, è una cronaca di eventi attuali.

Pochi altri gruppi rock con radici tedesche possono raccontarci così tanto come gli SCORPIONS. Non c’è continente che non abbiano girato, sono pochissimi i Paesi del mondo dove non si sono esibiti.

Come canta Klaus Meine in “When Tomorrow Comes”, il cui testo è stato scritto durante la pandemia: “Good morning world how do you feel, You look so sad, The clock is ticking and precious time will fade away”. Il frontman spiega che “la canzone è rivolta alla giovane generazione, che presto si assumerà la responsabilità del nostro Pianeta”.

Interessante la genesi di “ROCK BELIEVER” che nasce infatti da un esperimento: “Per la prima volta, avevo ricevuto dei testi da Klaus su cui comporre musica”, ricorda Rudolf Schenker.

“Era sempre stato il contrario, prima la musica, poi i testi”. Rudolf era seduto da solo nella sua auto ed ascoltava i testi uno per uno mentre guidava, quando ad un tratto “mi vennero subito delle idee per le composizioni”.

Il risultato è un album che colpisce per il suo suono duro, una vera e propria scarica di adrenalina. “Abbiamo deciso di fare poche ballate, come “When You Know (Where You Come From)”, racconta il chitarrista Matthias Jabs, che ha scritto “Hot And Cold” e “Crossing Borders”.

Gli SCORPIONS sono uno dei gruppi rock più importanti degli ultimi decenni, hanno venduto più di 120 milioni di dischi fino ad oggi e hanno suonato in più di 5.000 concerti.

Il singolo “Wind Of Change” ha dominato le classifiche internazionali ed è ancora il singolo di un artista tedesco più venduto in tutto il mondo.

A ciò sono seguiti innumerevoli premi, una stella sulla Hollywood Rock Walk of Fame e altri successi come “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You” e molti altri. Il loro successo ininterrotto sottolinea in modo impressionante l’influenza che gli SCORPIONS continuano ad avere sulla scena della musica rock.

“ROCK BELIEVER” non è solo il titolo del nuovo album ma sarà anche il nome del loro prossimo tour che include anche una Residency a Las Vegas al Planet Hollywood Hotel & Casino dal 26 marzo al 16 aprile 2022 e una serie di date in Europa che vedranno la band esibirsi anche in Italia il 23 maggio 2022 all’Arena di Verona.