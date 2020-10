Musica contro le mafie annunciata la giuria

Share Facebook

Numerosissime Iscrizioni verso il record assoluto

Scade il 31 Ottobre il bando per iscriversi al concorso.

In palio Concerti in Europa, esibizione sul palco dell’Uno Maggio Libero&Pensante di Taranto e alla giornata Nazionale della Legalità di Palermo, un Tour nei più importanti Festival del circuito KeepOn, showcase presso Casa Sanremo, accesso alle finali live di Primo Maggio Next.

Inoltre premi speciali per le produzioni artistiche e partecipazioni a importanti eventi live nazionali.

Iscriviti su https://www.musicacontrolemafie.it/11edizione/



Organizzata dall’Associazione Musica contro le mafie, della rete di LIBERA fondata da Don Luigi Ciotti, ritorna per l’undicesimo anno consecutivo il concorso nazionale “Premio Musica contro le mafie” che sostiene e valorizza la musica per la diffusione di buone idee e buone prassi. ilmondoècasanostra e #livefromeverywhere racchiudono il significato profondo di una edizione come questa. La Musica che nonostante tutto trova la strada giusta attraverso la passione, la bellezza della creazione dei numerosissimi artisti che stanno inviando le loro richieste preannunciando un record assoluto di iscrizioni.

In equilibrio tra reale e virtuale allargando il numero di fruitori come mai prima d’ora, attraverso lo streaming, Musica contro le mafie dimostra che la musica si può trasmettere e fare da ogni luogo del pianeta abbattendo o superando ogni confine fisico.

LA GIURIA RESPONSABILE 2020

Roy Paci – Artista e Produttore

Gianni Maroccolo – Artista e Produttore

Serena Brancale – Artista

Gabriella Martinelli – Artista

Roberta Rei – Giornalista e Conduttrice “Le Iene”

Roberta Bellesini Faletti – Presidente Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”, Produttrice

Anna Bischi Graziani – Direttrice Artistica Premio Pigro

Angela Calvini – Giornalista, Critica Musicale Avvenire

Graziella Corrent – Direttivo Club Tenco

Daniela Serra – Ceo Exit Communication

Francesca Rispoli – Uff. Presidenza Libera (Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie)

Sergio Cerruti – Presidente A.F.I.

Claudio Agostoni – Direttore Programmi Radio Popolare Milano

Francesco Raiola – Giornalista, Capo Area Musica Fanpage.it

Dario Falcini – Giornalista, Direttore Rockit.it

Fausto Pellegrini – Vice Direttore Spettacolo Rai News 24

Francesco Vaccaro – Direttore Editoriale TuttoRock

Massimo Bonelli – Ceo ICompany, Art Director Primo Maggio Roma

Vincenzo Russolillo – Presidente Gruppo Eventi – Casa Sanremo

Giuseppe Pipitone – Resp. TimMusic

Alessandro Angrisano – Presidente A.C.E.P.

Roberto Granata – Vice Direttore Banda della Polizia di Stato

Luca Li Voti – Responsabile Festival KeepOn Live

Gianni Raimondi – Coord. Uno Maggio Libero&Pensante Taranto

Gennaro de Rosa – Presidente e Dir. Artistico Musica contro le mafie

Fissata al 31 Ottobre la deadline per iscriversi; in pochissime semplici mosse, dal sito https://www.musicacontrolemafie.it/11edizione/, gli artisti potranno partecipare alle selezioni nazionali per musicisti Premio Musica contro le mafie.

L’obiettivo è selezionare realtà artistiche con una spiccata sensibilità per i temi sociali, anti-mafia e soprattutto per la diffusione di Buone Idee e Buone Prassi attraverso la musica.

Il concorso contribuisce, grazie al sostegno di importanti partner alla crescita artistica ed offre premi utili all’accrescimento professionale.

I vincitori della 11^ edizione del Premio si esibiranno e saranno premiati a Casa Sanremo a Marzo 2021 durante la settimana del 71° Festival della Canzone Italiana

I PREMI

(https://www.musicacontrolemafie.it/11edizione/i-premi/)

Al vincitore assoluto di questa edizione :

2 Concerti Retribuiti in Europa: Lille (Francia) – Bruxelles (Belgio) grazie alla partnership con Smart.

Esibizione sul palco dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2021.

Esibizione presso “Casa Sanremo” 2021

Esibizione sul palco della giornata nazionale della legalità di Palermo 2021 con brano ri-arrangiato ed eseguito dall’orchestra della Polizia di Stato grazie a PoliziaModerna

Tour all’interno dei Festival del Circuito Keepon Experience

Tanti gli altri Premi Speciali che verranno assegnati dalla giuria: la possibilità di partecipare direttamente alle fasi finali live del contest 1MNEXT, iniziativa ufficiale che da diritto ad un slot per il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma 2021. Inoltre la Menzione Speciale del Club Tenco, il Premio Officine Buone che darà la possibilità di fare un tour in una serie di Strutture Ospedaliere ed essere ospiti della Finale Nazionale di Special Stage 2021. Inoltre verrà assegnata una borsa di produzione o studio grazie ad ACEP e Unemia.

Altra novità assoluta di questa edizione il premio “Once Upon a Star” con la collaborazione di TIMMUSIC, che da quest’anno sarà dedicato ai grandi artisti del passato e riservato ai 10 finalisti. In occasione del 40° annniversario della sua morte Musica contro le mafie ha deciso di celebrare uno dei più grandi artisti del secolo scorso: John Lennon. Musicista, attivista, voce sempre fuori dal coro e sognatore di un mondo più giusto, assassinato all’ingresso del Dakota Building l’8 dicembre del 1980.

I 10 finalisti saranno chiamati, oltre ad eseguire il loro brano, a interpretare una cover del repertorio di John Lennon che sarà assegnata dall’organizzazione e dovrà essere eseguita dal vivo. Sarà TIMMUSIC a scegliere il vincitore !

LE GIURIE e LA SELEZIONE dei FINALISTI

La Giuria Responsabile (45% di influenza), quella Social (20%) insieme alla giuria Studentesca (35%) composta da studenti del circuito dell’ U.d.S. Unione degli Studenti e Libera Scuola & Formazione che copre l’intero territorio nazionale da Trieste a Siracusa, passando per Perugia, Napoli, Milano e tantissimi altri studenti di istituti scolastici sparsi sul territorio nazionale, saranno chiamate alla scelta dei 10 finalisti tra l’1 e il 22 novembre 2020.

I 10 Finalisti passeranno alle fasi Live che si terranno a Cosenza nella seconda settimana di dicembre 2020.

Mvsm11 gode delle partnership di Casa Sanremo, Uno maggio Taranto, Club Tenco, Primo Maggio Roma, Officine Buone, KeepOn Live, Michele Affidato, Smart, Avviso Pubblico, Legambiente, Unione degli Studenti, Polizia di Stato, RaiNEws24, TimMusic, PoliziaModerna, FeeLLove

E con il Supporto di: AFI, ACEP, UNEMIA, OmniaEnergia, Edizioni Emmekappa.

Per info: premio11@musicacontrolemafie.it

Associazione Musica contro le mafie on line

web site: https://www.musicacontrolemafie.it/

Facebook: https://www.facebook.com/musicacontrolemafieofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/musicacontrolemafie/

email: premio10@musicacontrolemafie.it

