Teatro Cinema Martinitt sospensione spettacoli

In ottemperanza al DPCM in vigore da oggi 26 ottobre e fino al 24 novembre in tema di Coronavirus che impone la chiusura, tra gli altri, di cinema e teatri- il Teatro Cinema Martinitt è costretto ad annunciare la sospensione di tutte le attività aperte al pubblico. Cancellati quindi tutti gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche e tutte le altre iniziative programmate.

