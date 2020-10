Justin Bieber e Benny Blanco nel nuovo singolo “Lonely”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Lonely” è il nuovo singolo della popstar canadese JUSTIN BIEBER in collaborazione con BENNY BLANCO, uno dei DJ e producer in maggior ascesa a livello mondiale (Platino in Italia, 4 Grammy Awards, 8 nomination come “Autore dell’Anno” da BMI ovvero la SIAE statunitense).

Ad impreziosire la produzione del brano, la sapiente mano di FINNEAS, a sua volta vincitore di 2 Grammy Awards.

Il singolo, che in una sola settimana è entrato nella Top 10 Global di Spotify, affronta il tema della solitudine, in particolare le difficoltà vissute da JUSTIN BIEBER soprattutto agli esordi della sua carriera.

Come dichiarato da lui stesso nel “The Making Of Lonely” (https://www.youtube.com/watch?v=mSKBwUPez-I), non è stato facile tradurre le emozioni in musica: «La prima volta che ho ascoltato la canzone è stato davvero difficile arrivare fino alla fine per il ricordo di certi momenti della mia vita», ma poi ha deciso di andare in studio a registrarla perché «condividere una storia del genere è importante. Tutti ci sentiamo soli a volte e chi come me ha molta visibilità deve mostrare che non c’è niente di male ad essere vulnerabili».

La canzone è accompagnata da un commovente videoclip (oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube), ovvero una fotografia della vita di JUSTIN BIEBER al suo debutto musicale durante il “My World Tour”. Ad interpretare il cantante, il giovane attore Jacob Tremblay che indossa persino i suoi stessi abiti.

Altrettanto emozionante la splendida performance al “Saturday Night Live”, che ha ottenuto un successo e una partecipazione del pubblico tali da portare rapidamente il singolo nella vetta della iTunes Chart Worldwide.

Guarda qui l’esibizione: