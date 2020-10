Zedd il nuovo singolo con Griff ” Inside Out”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il sound distintivo del pluripremiato DJ e producer ZEDD si unisce all’incredibile voce della cantante emergente britannica GRIFF per il nuovo singolo “INSIDE OUT”, in radio da venerdì 30/10.

Nel bel mezzo della pandemia, ZEDD vuole portarci la giusta dose di positività: “sento che questa canzone può fornire alle persone un po’ di ottimismo”. Dedica inoltre un ringraziamento a GRIFF – definita da Vogue “una giovane multiculturale di grande talento, assolutamente unica” (in riferimento alle sue origini cinesi e giamaicane) – “per aver portato tanta emozione in “INSIDE OUT” con la sua bellissima voce”.

Sin dal suo debutto nel 2012 ZEDD ha abbattuto ogni barriera di genere musicale. Nel corso della sua carriera, ha lavorato con molti artisti tra cui Foxes per il singolo “Clarity” (che gli è valso un Grammy), Hayley Williams in “Stay The Night” (Oro in Italia) e Selena Gomez in “I Want You To Know”, che è rimasto per 4 settimane al 1° posto nella classifica “Hot Dance/Electronic Songs” di Billboard.

Ha inoltre collaborato con Alessia Cara per il singolo “Stay” – che è stato certificato Doppio disco di Platino nel nostro Paese e gli ha fatto guadagnare la sua seconda nomination ai Grammy – e con Maren Morris e Grey in “The Middle” (Platino in Italia, oltre 1 miliardo di stream e tre nomination ai Grammy).

Attivo filantropo, questo weekend ZEDD ha inoltre partecipato al “The MDA Kevin Hart Kids Telethon”, un evento benefico in streaming a favore della Muscular Dystrophy Association e Help From the Hart Charity.