Zedd il nuovo singolo “Make You Say”

ZEDD, già vincitore di un GRAMMY per la hit Clarity, torna a far coppia con Maren Morris oltre al duo elettronico BEAUZ per il nuovo singolo MAKE YOU SAY, in radio da venerdì 26 agosto.

La coppia ZEDD – MORRIS non è inedita, infatti i due hanno già firmato la hit mondiale THE MIDDLE nel 2018 (certificata Platino in Italia e ben 6 volte Platino in USA!).

Scritta da Zedd, Maren Morris, BEAUZ, Charlie Puth e Jacob Kasher Hindlin (One Direction, Selena Gomez, Dua Lipa, Maroon 5), insieme alla produzione perfetta firmata da Zedd e la potente voce di Maren, “MAKE YOU SAY”, che è tra i 10 nuovi singoli più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto, sarà senza dubbio un altro inno iconico!

Dice Zedd “Ho iniziato a lavorare su questo disco con BEAUZ circa 3 o 4 anni fa. Ci abbiamo lavorato a lungo, perfezionando la produzione nel corso degli anni fino a quando io e Charlie siamo entrati in studio e abbiamo scritto la topline brano.

Maren ne ha registrato una demo e suonava in modo fenomenale, quindi l’ho incontrata a Nashville e abbiamo registrato le voci definitive di “Make You Say”.

Ha portato la canzone a un altro livello! “Make You Say” è l’inizio di un nuovo capitolo per me e non vedo l’ora che il mondo la ascolti”.

Maren Morris dice, “Ho adorato lavorare di nuovo con Zedd a “Make You Say” dopo un viaggio così emozionante con “The Middle”.

È una melodia così vibrante e realizzare il video musicale è stata sicuramente la prima volta per me per quanto riguarda la coreografia e l’animazione. I fan impazziranno!”.

BEAUZ dice: “Grazie Zedd, Maren e Charlie per averci dato la possibilità di lavorare a un progetto così epico. Tutto il sangue, il sudore e le lacrime alla fine ne valgono la pena”.