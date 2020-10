Benifei: Fondamentali i 10 miliardi all’Italia grazie a SURE, l’Europa c’è

Share Facebook

Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, ha espresso grande soddisfazione per lo stanziamento di 10 miliardi di euro dall’Unione Europea per l’Italia all’interno del programma SURE. “Si tratta di una cifra rilevante, che darà un aiuto fondamentale, grazie a uno strumento che come Partito Democratico ed eurodeputati PD abbiamo sostenuto negli scorsi mesi”.