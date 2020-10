Axos – “Io non volevo essere”

Share Facebook

Disponibile in radio e in digitale da Venerdi 30 Ottobre “Io Non Volevo Essere”, il nuovo singolo di Axos contenuto nell’album di inediti “Anima Mundi” (Polydor/Universal Music) .

“Io Non Volevo Essere” è un brano intimo e nostalgico, in cui l’artista ripercorre gli errori fatti nella vita e nella sua relazione sentimentale. La storia è ormai finita da tempo ma il ricordo di lei è vivo, tra oggetti dimenticati a casa dell’altro e ferite che bruciano ancora sulla pelle. Nel nuovo singolo di Axos, però, non c’è spazio per il rancore: sarebbe potuta andare diversamente, ma ne è valsa la pena.

Dopo il disco di platino ottenuto con “Title?” in featuring con Salmo e Nitro e la collaborazione con Lele Blade su “Banlieue“, Axos torna il 30 Ottobre con un nuovo progetto discografico composto da quattordici tracce, di cui 12 inedite.

In “Anima Mundi” l’artista include anche due speciali featuring: la malinconica “Hallelujah” feat. Rosa Chemical e la delicata “Settimo Cielo” feat. Ghemon. A questi due brani si aggiunge l’ipnotica “50mila Baci” che vede la collaborazione del produttore di fama internazionale Kina.

“Quando ho scritto questo disco ho pensato: voglio che questo progetto sia evocativo. – racconta Axos – L’ho immaginato come un universo dove il rap, la trap, il rock, la Lo-Fi e l’elettronica si incontrano con testi forti, che a volte parlano di argomenti precisi mentre altre volte sono veri e propri flussi di coscienza. Ho messo dentro tutto quello che mi ha lasciato la vita fino ad ora: ho preso tutte le cose che mi hanno segnato, le ho analizzate, sfoltite e le ho collegate tra di loro. In generale, posso dire che il tema principale del disco sia l’influenza che ognuno di noi ha sull’altro, che ne sia consapevole o meno.”

Con questo nuovo lavoro, Axos dimostra ancora una volta la sua maturità di scrittura: parole che lasciano il segno e tematiche profonde riescono a scorrere con naturalezza su un flow ricercato e mai banale, caratteristica che ormai lo contraddistingue da anni. Tra brani più rabbiosi ed altri pieni di delicatezza, “Anima Mundi” accompagna l’ascoltatore in un viaggio intenso alla scoperta di un mondo interiore ricco di sfaccettature.

Nell’album troviamo anche “Emily”, il singolo pubblicato durante il lockdown che ha fatto da apripista a questo nuovo progetto discografico, e che suona come una vera e propria dedica d’amore. Oltre alla presenza di Kina, tra i produttori che hanno lavorato all’album spiccano i nomi di Zef per il brano “Io Non Volevo Essere” e di Dade per i brani “Io”, “Camden Town” e “Settimo Cielo”.

TRACKLIST :

Io 50mila Baci feat. Kina Anima e Nome Emily 9 del Mattino Hallelujah feat. Rosa Chemical Camden Town Tu (A Mia Figlia) Settimo Cielo feat. Ghemon Danika Stoner Eyes L’Amore Ci Farà A Pezzi Ancora Io Non Volevo Essere California Hate

Andrea Molteni, in arte Axos, inizia il suo percorso musicale in giovanissima età. A 22 anni comincia a frequentare le prime serate e a salire sul palco dei primi contest che lo portano alla proposta di contratto con l’etichetta milanese BULLZ RECORDS. Nel 2014 pubblica il primo EP, “Carne Viva”. La sua capacità descrittiva e il linguaggio naturalmente ricercato non passano inosservati. Il ritmo e le influenze d’altri generi, principalmente Rock e Metal, creano un suono unico. Axos viene contattato da Machete per collaborare al Machete mixtape 3 e al Bloody Vynil. La sua musica è matura, ricercata, ma allo stesso tempo scorre grazie alla musicalità del suo flow che lo contraddistingue. Lo stesso anno Axos decide di lasciare la Bullz Records per avviarsi verso una strada solista, in cui incanalare i suoi gusti e le sue esperienze senza che nessun’altro possa influenzare le sue scelte. Nasce così l’album “Mitridate”, una pietra miliare dell’hardcore italiano. Axos collabora con altri artisti, tra cui Salmo e Nitro. Il talento è innegabile e la sua dedizione è totale. Viaggia, suona, fino a quando riceve la proposta definitiva di Machete. Nel 2017 con Machete pubblica “Anima Mea” che realizza più di quattro milioni di ascolti su Spotify. Andrea però non è ancora soddisfatto. Si chiude in studio e crea un team musicale fortissimo di professionisti che credono in lui e nella sua musica. Lascia l’etichetta Machete per iniziare un nuovo cammino. A giugno 2018 esce la prima tappa di questo viaggio: l’album “IRON MAIDEN”. Il viaggio continua con l’uscita di “Corpus: L’amore sopra”, EP che rilancia il nuovo percorso fino a giungere al contratto con Universal. Con Universal Axos pubblica a giugno 2019 il singolo “Ci puoi fare un film” e ad ottobre il brano “Harem” in collaborazione con Side Baby e Don Joe. Ad aprile di quest’anno ha pubblicato il singolo “Emily” e “Banlieue”.