“Come dei Bambini”, il singolo del giovane cantautore umbro Arian

Brano che segna un nuovo inizio professionale per Arian. Nei suoi primi brani “Sei la Mia Beautiful”, “Lentamente” e “Sole e Luna” si raccontava un amore adolescenziale in tutte le sue sfaccettature, mentre con questa nuova canzone il sentimento assume una nuova prospettiva, “Vedere l’amore con lo stupore dei bambini”. In “Come dei Bambini” non si parla di un rapporto sentimentale tra due persone, ma bensì di come l’artista immagina l’amore. Guardarsi negli occhi e nel profondo con la semplicità dei bambini che vanno oltre le apparenze. Questo è l’invito del cantautore ad andare oltre le maschere oltre l’apparenza oltre ciò che sembra. I bambini vedono tutto con semplicità e sono capaci di un amore profondo e incondizionato. Loro guardano l’anima, sono autentici e diretti.

E’ una canzone che descrive come l’autore vorrebbe vivere questo sentimento, ”come dei bambini che anche se tutto è in bianco e in nero vedono il quadro della vita a colori”. Tutti i particolari e le piccole cose che gli adulti non vedono più ma che i bambini notano in modo amplificato, l’artista le ha trasferite nella sua visione di relazione.

“Perché l’amore che sia per un partner, per un amico, per un familiare, per un animale, è un sentimento GRANDIOSO se visto con gli occhi dei bambini.”

