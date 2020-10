In radio il singolo di Pop Smoke “What You Know Bout Love”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da venerdì 30 ottobre è in radio il singolo “What You Know Bout Love”, estratto dall’album postumo “Shoot For The Stars Aim For The Moon” di Pop Smoke.

Il brano è una vera e propria hit di questo autunno, ad oggi è alla #5 della Spotify Global Chart e nella Top 20 della Spotify Italia Chart, con oltre 151 milioni di stream sulla piattaforma. Su Tik Tok è diventato il maggiore trend mondiale della stagione, con oltre 8 milioni di video generati con questo audio, e l’account ufficiale di Pop Smoke ha 2,3 milioni di follower, segno dell’impatto che questo artista ha avuto sulla scena musicale contemporanea.

L’album postumo “Shoot For The Stars Aim For The Moon” è alla #1 in USA, in Italia è stabile nella Top 15 della classifica FIMI, ed è l’album internazionale più venduto al momento. Dalla sua pubblicazione, l’album ha raggiunto la Top 5 nella Billboard 200 per 15 settimane, la #1 nella Billboard Streaming Album per 9 settimane, la #1 nella R&B Hip Hop Album per 8 settimane, e la #1 nella Spotify Global Album. Ha inoltre toccato il vertice delle classifiche in Australia, Austria, Canada, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera.

Ad oggi, “Shoot For The Stars Aim For The Moon” ha ottenuto la certificazione disco di platino con i brani “Mood Swings”, “For The Night”, “The Woo” e il doppio platino per “Dior”.