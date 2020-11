Addio a Gigi Proietti, ultimo grande Re di Roma

L’attore era ricoverato in una clinica romana per problemi cardiaci, si era aggravato ieri sera, …

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre è comparso un nuovo poster della Street Artist Laika tra via della Tribuna di Tor de’ Specchi e piazza d’Aracoeli. Il manifesto, omaggio a Gigi Proietti, è stato attaccato all’ingresso di quello che, nel mitico film Febbre da cavallo (Steno, 1976) era il bar di Gabriella, la fidanzata di Mandrake, uno dei personaggi più amati interpretati da Proietti. “Un piccolo gesto di riconoscenza per l’ultimo grande Re di Roma“, ha detto Laika.