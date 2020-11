Ariana Grande il nuovo singolo “Positions”

Share Facebook

Da venerdì 6 novembre, è disponibile in radio “Positions”, il singolo uscito venerdì 23 ottobre, che ha anticipato l’omonimo album uscito lo scorso venerdì.

Già numeri da RECORD:

Il singolo è stabile alla #1 della classifica Spotify Global dal giorno della pubblicazione, con 70 milioni di stream totali e una media di oltre 6 milioni di stream al giorno.

“Positions” è entrato immediatamente anche nella Italy Top 50.

Il video ufficiale del brano è già diventato un culto, con 60 milioni di views su YouTube.

Il video, diretto da Dave Meyers, vede Ariana Grande nei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa Bianca.

Lo scorso venerdì 30 ottobre, è uscito l’omonimo album “Positions”, qui di seguito la tracklist:

Shut Up

34+35

Motive feat. Doja Cat

Just Like Magic

Off The Table feat. The Weeknd

Six Thirty

Safety Net feat. Ty Dolla $ign

My Hair

Nasty

West Side

Love Language

Positions

Obvious

Pov

L’ultimo disco dell’artista, “thank u, next” è stato pubblicato nel 2019 e ha esordito alla #1 della Billboard Chart.

La cantante è stata protagonista assoluta di questa primavera, prima con “Stuck With U”, il brano in collaborazione con Justin Bieber il cui ricavato è andato alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19; successivamente ha partecipato a “Rain On Me” di Lady Gaga, che ad oggi conta oltre 237 milioni di views su YouTube e quasi 407 milioni di stream su Spotify.