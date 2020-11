I Segreti, esce il nuovo singolo “Come fai tu”

Share Facebook

È da oggi in radio COME FAI TU, il nuovo singolo de I Segreti, uscito il 30 ottobre per Futura Dischi (distr. Sony Music Italy). Dopo le uscite di Non Cambierà e Lei e noi, il nuovo brano continua a rinnovare la linea musicale del trio, sempre più verso un cantautorato maturo e introspettivo.

La canzone segue percorsi malinconici, con la stessa maturità nella scrittura e negli arrangiamenti mostrata nei singoli precedenti. Le sonorità introspettive non lasciano però spazio alla negatività. Come fai tu è infatti una canzone di rivoluzione:

“Questa è una canzone di resistenza, di lotta, di pugni, di salvezza, di pianti, di piogge sottili e di angosce, di balli disperati e ferite aperte. Una canzone per continuare sempre a vivere.” ( I Segreti)

Quella de I Segreti è una resistenza, raccontata in questa e altre canzoni, che porteranno all’album in uscita nel 2021: ma già ora, con Come fai tu, è il momento per vivere e salvarsi.

I Segreti sono un gruppo che nasce a Parma.

I Segreti nel 2018 hanno fatto uscire per Futura Dischi il loro primo album “Qualunque cosa sia”.

I Segreti lo hanno portato in giro con più di sessanta concerti in tutta Italia.

I Segreti lo hanno fatto per lo più con una Punto blu.

I Segreti stanno facendo il secondo Disco.

I Segreti ve lo faranno sentire presto.