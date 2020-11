Laura Pausini direttrice ospite di Grazia

Share Facebook

Grazia, il primo fashion brand 100% italiano con oltre 20 edizioni nel mondo, lancia un numero straordinario che vede Laura Pausini per la prima volta nel ruolo di direttrice ospite di un magazine.

Questa edizione speciale del settimanale diretto da Silvia Grilli, è dedicata all’unicità, come uniche sono le persone che la cantante ha incontrato nel corso della sua vita: da Sophia Loren alle mamme che crescono i loro figli affinché diventino persone speciali, ai lavoratori della musica, agli infermieri. Un numero che Grazia dedica a tutte le lettrici e i lettori.

Silvia Grilli dice: “Questo numero straordinario di Grazia è dedicato a molte persone uniche che Laura Pausini ha incontrato nella sua vita, ma è soprattutto dedicato a tutti voi che state per leggerlo. Perché ognuno di voi ha dentro di sé la bellezza e la forza della propria differenza. Ognuno di voi è unico”.

Due le cover con cui Grazia è in edicola: due scatti straordinari che immortalano Laura Pausini, star simbolo dell’italianità conosciuta e amata in tutto il mondo, in un contesto unico come la Roma notturna, teatro di un esclusivo servizio moda.

L’italiana più acclamata all’estero si confida con Silvia Grilli in una lunga e intima intervista in cui rivela molto di sé, delle sue fragilità e della sua disciplina, dell’accettazione del suo corpo e del rapporto speciale con Paolo Carta e la figlia Paola che le ha fatto scoprire la sua unicità.

Ma questo numero speciale è stato curato direttamente da Laura Pausini con la collaborazione di tutta la redazione di Grazia: la cantante dialoga con Sophia Loren con cui ha collaborato con il brano “Io sì”. La canzone è il tema portante di “The Life Ahead/La vita davanti a sé”, il film diretto da Edoardo Ponti, disponibile su Netflix dal 13 novembre. Loren recita anche nel videoclip della canzone di Laura, candidata alle nomination per gli Oscar.

Molti i personaggi che Laura ha voluto che fossero intervistati da firme speciali nel numero. Mika, per esempio, con cui la cantante ha collaborato per un concerto benefico per aiutare le persone colpite dall’esplosione del 4 agosto nella sua città natale. Dalle pagine di Grazia Mika racconta come immedesimarsi nel dolore degli altri sia il primo passo per superare i momenti difficili.

Ambra Angiolini interviene in questo numero con un testo unico ed esclusivo scritto da lei per il magazine, in cui racconta il percorso di vita che l’ha portata a farsi accettare dal giudice più severo: se stessa. Sono intervistate nel numero Greta Thunberg, la ragazza unica che ha dato vita a un movimento globale per fermare il surriscaldamento terrestre e la superlativa Bebe Vio, che ha dimostrato come con allenamento e perseveranza si possa anche superare una grave malattia, vivere con le protesi e conquistare un oro olimpico.

Intervengono anche Stefano Domenicali, Ceo Lamborghini e prossimo capo della Formula Uno, la manager Italia di Spotify Federica Tremolada intervistata dalla tiktoker Elisa Maino, lo scrittore Antonio Dikele Distefano, che parla di razzismo, e molti altri ancora.

Grandi inchieste di peso trovano spazio nel numero. Dal reportage sui lavoratori della musica rimasti senza concerti, alle infermiere e infermieri negli ospedali d’Italia alla violenza sulle donne in tempi di lockdown e un focus sul microbioma, la risorsa segreta della nostra salute.

La moda e la bellezza riflettono i gusti di Laura, dai cappotti oversize alla maglia con catene, ai make up per osare. Laura rivela molte curiosità ai suoi tanti fan: i 10 dischi dai quali non si separerebbe mai, gli accessori, gli abiti e pezzi di design che le piacciono, il luogo dove ha passato una vacanza speciale e le sue icone di stile.

“La proposta di dirigere un numero di Grazia, è stata davvero una sorpresa. E anche un po’ una sfida che ho accettato di buon grado per portare qualche ora di piacevole intrattenimento ai lettori in questo momento non facile. Grazie Silvia, davvero, mi hai fatto vivere una esperienza sconosciuta, quando pensavo di aver conosciuto praticamente tutto.. sei arrivata tu e mi hai fatto impazzire di curiosità. Sinceramente non vedo l’ora di avere i primi commenti! Buona Lettura, staccate il pensiero ed entrate in questo viaggio insieme a me, chissà se vi piacerà? Anzi, fatemelo sapere, perché questi tipi di impegni, come quando si canta o si scrive una canzone, non hanno nessun valore se non si possono condividere”, ha dichiarato Laura Pausini.

Oggi alle ore 16, la cantante per la prima volta sarà protagonista di una diretta Instagram nella quale insieme alla direttrice di Grazia Silvia Grilli, racconterà il progetto che la vede coinvolta come direttrice di un magazine.

Il servizio moda e l’intervista di Laura Pausini saranno pubblicati anche nelle edizioni internazionali di Grazia in Germania, Marocco, Bulgaria, Messico, Latam e Spagna.

Grazia anche in questa occasione si conferma un brand multicanale e in grado di evolversi grazie ad uno sguardo sempre attuale e rivolto al futuro. Oggi la piattaforma di comunicazione di Grazia può contare su una total audience di 4,3 milioni di persone tra lettori e utenti (Fonte: Media Impact Data Fusion su dati Audiweb – Audipress a Dicembre 2019), oltre a 350 mila followers su Instagram e a quasi 1 milione di fan su Facebook.