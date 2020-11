Modà il 13 novembre esce “Testa o Croce 2020 Edition”

“Testa o croce” è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno superato 25 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Infatti, la tracklist si arricchisce con “Chicco biondo” e “Cuore di cemento”, già disponibili in digitale ma ancora mai usciti in versione fisica, e due canzoni inedite: “Boogie Love” e “E poi ti penti”.

Il 13 novembre esce la special edition “TESTA O CROCE 2020 EDITION” (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe) dei MODÀ, che comprende il loro ultimo album di inediti “Testa o croce”, dal quale sono stati estratti i singoli “Quel sorriso in volto” e “Quelli come me”, già entrati nel cuore dei fan, e 4 nuovi brani!