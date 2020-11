Sara Loreni il nuovo singolo della ragazza con la loop station

Share Facebook

La performer, producer e cantautrice Sara Loreni – da molti ricordata come la ragazza con la loop station e la erre rutilante tipica della sua città, Parma – torna con un singolo LE BUONE NOTIZIE (UMA Records)che arriva dopo La neve a maggio e preannuncia l’uscita di un nuovo album.

“Paradossale parlare di buone notizie nel mezzo di una pandemia globale. Ma i desideri non si spengono e la vita ci chiama, il lavoro richiede dedizione, la musica e lo studio ci ossessionano ancora, e ci sono scheletri nell’armadio di cui ognuno si vuole liberare: “le buone notizie” li fanno ballare”, racconta Sara. “Questa canzone rappresenta una rivincita sulla prepotenza di certi silenzi, sulla disattenzione o vanità di molte persone. Parla di una crisi trasformata in occasione, dell’andare oltre a tutto, anche oltre sé stessi e le proprie paure“.

Avvolta da un’elettronica elegante e dal sapore internazionale, la voce di Sara racconta ancora una volta l’inconsueto in questi giorni caratterizzati da forti anomalie e fredda solitudine, e rimpiange un’estate fin troppo leggera.

Dall’esperienza come corista di Capossela alla rinuncia alla sedia di X-Factor e un primo disco, Mentha, per Maciste Dischi (2015), a Quelli che il calcio e alle prime esperienze televisive, Sara non ha mai abbandonato la musica, che ha portato avanti nei suoi studi al conservatorio. Oggi Sara torna a far parlare di sé, improvvisa e inaspettata come la nevicata del maggio 2019, come lo scioglimento dei ghiacci e la solitudine dettata dalla paura, in un momento in cui nulla più della musica può farci sentire vicini.