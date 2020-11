La vita di Marco Van Basten diventa una serie TV

Share Facebook

La casa di produzione Hollands Licht (Red Light, Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen, Flikken – Coppia in giallo) ha acquistato i diritti cinematografici del bestseller FRAGILE, l’autobiografia del fenomeno calcistico Marco van Basten. Il libro narra la storia della vita di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Marco nella sua biografia si racconta apertamente senza risparmiare niente e nessuno, neanche sé stesso. Barry Atsma sarà consulente creativo per la serie.

In FRAGILE Marco van Basten racconta la storia della sua giovinezza, il rapporto con i suoi genitori, la sua carriera – le imprese in Italia, la Coppa dei Campioni del 1988, il fallimento ai Mondiali del 1990, la sua carriera da allenatore – il rapporto con Johan Cruijff, l’infortunio alla caviglia, le battute d’arresto finanziarie, i numerosi successi e i tanti momenti difficili.

Per lo sviluppo della serie, la Hollands Licht ha avviato una collaborazione con l’attore Barry Atsma in veste di consulente creativo. Atsma, famoso per la sua recitazione in film e serie TV (KLEM, Bankier van het Verzet), è entusiasta di cimentarsi in un altro ruolo in questa avventura: “Ricordo di aver tifato in maniera isterica per i suoi gol leggendari, e di aver pianto sul divano quando è stato costretto a lasciare San Siro. Marco è senza dubbio un mio eroe, ma l’ho conosciuto anche come un personaggio affascinante e pieno di contraddizioni. Estremamente ambizioso, geniale ed esigente, ma allo stesso tempo vulnerabile, introspettivo e sincero in modo commovente. La sua mutevolezza è una fonte straordinaria per una serie TV accattivante”.

Il produttore Dan Blazer della Hollands Licht: “Crediamo che la storia della vita di uno dei più grandi fenomeni calcistici al mondo sia un fantastico punto di partenza per una serie drammatica. Marco pone sempre degli obiettivi ambiziosi, e lo stesso varrà per lo sviluppo di questa serie. Sarà una serie dal fascino internazionale”.

Marco van Basten: “Non avrei mai pensato di pubblicare un libro sulla mia vita, ed ora ne sono orgoglioso. Il fatto che diventerà una serie girata a livello internazionale mi sorprende ancora di più. Non vedo l’ora di vedere il risultato finale”.

L’autobiografia FRAGILE, raccontata da Erwin Schoon, è uscita il 28 novembre 2019 ed è immediatamente entrata nella lista dei bestseller sia in Olanda che all’estero. Ad oggi, nei Paesi Bassi sono state vendute più di 100.000 copie. Il libro è stato pubblicato anche in Italia e presto uscirà nel Regno Unito, in Spagna e in diversi altri Paesi europei.