Sonik Feat. Vossel nuovo singolo “Lover”

La storia di un ragazzo perseguitato da un amore appena passato, dal quale non riesce ancora del tutto a separarsi. L’unica cosa che lo fa stare meglio è pensare di vivere in un loop temporale di un momento felice, passato insieme alla persona amata, come se tutto quello che hanno vissuto fosse ancora reale e promettendosi di fare di tutto per non rovinare questo rapporto.

Le voci di bambini nel brano sono volte quasi a sdrammatizzare nell’intero significato, fingendo che tutto stia andando per il verso giusto. Non a caso, infatti, il piccolo dialogo tra una bambina ed un bambino appena prima del ritornello, in cui quest’ultimo le chiede se è pronta per andare verso ciò che sta per succedere.

All’anagrafe Simone Governali, dj-produttore e musicista italiano nato a Chivasso (TO) il 23 ottobre del 1986. Dalla fine degli anni 90 coltiva la passione per la musica, spaziando dalla classica al rock, fino ad arrivare alla future house e alle sonorità elettro-latine.

Il suo primo approccio significativo alla musica è legato agli anni 2000. Era il periodo in cui la dance made in Italy spopolava nel mondo, e forse sarà proprio questo uno dei fattori per cui la musica dance avrà il sopravvento nel suo percorso!

Inizia gli studi musicali all’età di 10 anni per poi entrare al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nel 2005 presso la cattedra di Percussioni. Parallelamente studia e approfondisce la tecnica di batteria pop-rock e suona con alcune delle più importanti e storiche cover band italiane

Produttore del progetto Sonik & Neja, il quale dal 2011 al 2016 lo porterà ospite nei più prestigiosi club, discoteche e festival di tutta Europa. Oltre 250 date di tour.Nel 2015 viene pubblicato “Do It Again”, lavoro inedito nato dalla collaborazione con la cantante Neja.Produttore del format musicale Supersonika, contenitore musicale all’ interno del quale coinvolge i dj e vocalist di Radio 105 ed una serie infinita di artisti dance nazionali ed internazionali come… Gabry Ponte, Jay Santos, Shade, Fred De Palma, Provenzano, Fargetta, Molella, Prezioso, Albertino, Irama, Renèe la Bulgara, Greta Tedeschi, Righeira, Jo Squillo, Alcatraz Milano e molti altri! Il format viene ospitato nelle più prestigiose discoteche, club, festival e piazze di tutta Europa, oltre 150 date di tour dal 2016 al 2018.Nel 2017 produce in collaborazione con l’etichetta di Gabry Ponte “Dance And Love” il singolo “Thru The Night”. Il video verrà girato nell’arcipelago dell’isola di La Maddalena, in Sardegnpatrocinato dal comune, in occasione dei festeggiamenti per i 250 anni della fondazione della città.

Nel 2018 nasce una nuova collaborazione con l’ artista internazionale Jay Santos, autore dalla hit mondiale “Caliente”. Sonik incontra Jay Santos durante il suo tour estivo in Sardegna nell’ estate 2018, sarà proprio questo incontro a dar vita alla sua prossima produzione inedita :

Sonik & Alterego feat. Jay Santos presentano MAMY DON’T CRY !Ne segue una lunga tournè nelle più prestigiose location e club di tutto il mondo.Nel 2020, sul finire di “Un’ estate che non c’è stata ” Sonik, insieme al cantante Johnson Righeira pubblica una nuova versione di “L’ Estate Sta Finendo”, un’ inconfondibile cult anni 80 di Righeira!

Il 20 novembre 2020 Sony Music Italy distribuisce in tutto il mondo il singolo “LOVER”.