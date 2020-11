SHAMAÏ “BURST”, un inno alla libertà delle donne

Share Facebook

Il singolo di debutto di SHAMAÏ sarà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 20 Novembre 2020.

La release internazionale di “Burst” uscirà in Italia su Time Records mentre nel resto del mondo su Virgin Records/Universal Music. La produzione della main version è stata affidata a Benny Benassi e al suo BB Team.

SHAMAÏ, (pronuncia SCIAMAI) aka Hisham Tada, è un cantautore/produttore e artista proveniente dal bellissimo Marocco, con un’anima berbera e una voce unica dal sapore internazionale. Sicuro fin dall’inizio della sua tenera infanzia sulle sue capacità artistiche, SHAMAÏ è riuscito a portare il suo credo personale attraverso la musica e, scrivendo le proprie canzoni, cerca di trasmettere al meglio i suoi sentimenti.

SHAMAÏ è nato vicino alle montagne dell’Atlante in Marocco, dove vivono alcuni degli animali selvatici più belli al mondo, dove la sua antica cultura è nota per essere una tra delle più calorose ed accoglienti. Oltre ad essere un cantautore, SHAMAÏ, è anche un produttore e, grazie al suo talento, ha composto “Burst”, una magica combinazione di parole e ritmi, un brano con il quale è riuscito ad esprimere la sua filosofia di vita.

La main version di “Burst” è stata prodotta dal

dj/produttore Benny Benassi e al suo BB Team, che dopo le sue ultime collaborazioni con CeCe Rogers, Burak Yeter e Jeremih, ha deciso di lavorare su un progetto pop dal sapore internazionale: SHAMAÏ.

Dal suo brano di debutto “Satisfaction”, che ha raggiunto il primo posto nel mondo, ai Grammy Awards per “Bring The Noise” di Public Enemy, al remix di “Cinema” di Skrillex, i riconoscimenti di Benny Benassi sono infiniti.

SHAMAÏ dichiara: “Niente è paragonabile all’amore e al sostegno che ho ricevuto dalle donne in tutta la mia vita. Sono grato! Prima volevo scrivere una canzone per rendere loro omaggio. Poi mi sono detto: Perché non hai scritto una dedica alle donne di tutto il mondo? Una canzone che potrebbe rimanere per sempre! Una canzone che ispiri le prossime generazioni! ‘Burst’ è una canzone dedicata alle donne. Donne che hanno lottato o stanno lottando nella vita in questo momento. Alle donne che attraversano momenti difficili. Alle donne che dubitano di se stesse, che pensano di non essere sufficienti. Alle donne che pensano di aver bisogno degli uomini per realizzare i loro sogni. ‘Burst’ è un inno alla libertà delle donne”.

“Burst” è un inno alla libertà delle donne, appositamente dedicato alle donne marocchine e di tutto il mondo!

Tutto ciò ha ispirato SHAMAÏ alla creazione di questa canzone piena di suoni e significati sensazionali che il mondo, al giorno d’oggi, dovrebbe ascoltare.