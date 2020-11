“Afrodisíaco” l’album dell’astro nascente del reggaeton, Rauw Alejandro

Share Facebook

È disponibile in digitale “Afrodisíaco” (smarturl.it/Afrodisiaco), il tanto atteso album dell’astro nascente del reggaeton, Rauw Alejandro. All’interno sono presenti featuring con star del panorama musicale latino del calibro di Anuel AA, J Balvin, Trippie Redd, Wisin & Yandel, Tainy, Zion, Lennox, Arcángel, Myke Towers, Sky Rompiendo, Dalex, Lenny Tavárez, Farruko, Sech, Dímelo Flow, Camilo e tanti altri.

Online anche il videoclip di “De Cora <3” feat. J Balvin, che in pochi giorni conta già 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il video è stato registrato in Colombia e diretto da Gus Camacho di Mastermind Entertainment. In merito Raw Alejandro ha dichiarato: “’De Cora’ significa ‘dal cuore’. È un’espressione comune che usiamo a Porto Rico, la mia città natale, ogni volta che intendiamo davvero quello che diciamo”.

«Questo album è un sogno che si avvera. Quando abbiamo realizzato “Afrodisiaco” in studio, volevamo assicurarci che ognuno vivesse un’esperienza diversa ascoltando le tracce – afferma Rauw Alejandro – Considero me stesso l’Afrodisiaco, perché attraverso la mia voce posso far provare varie sensazioni ed trasportare i miei fan attraverso diversi stati d’animo e mentali. Inoltre, avere avuto l’opportunità di lavorare insieme a delle leggende della musica latina e produttori straordinari è stato epico».

Ecco la tracklist completa del nuovo album “Afrodisíaco”:

“Dile A él” “Strawberry Kiwi” “Mood” (feat. Sech) “Química” (feat. Zion & Lennox, Mr. NaisGai, The Martinez Brothers) “Enchule” “De Cora < 3” (feat. J Balvin) “Un Sueño” (feat. Trippie Redd) “Reloj” (feat. Anuel AA) “No Te Creo” (feat. Wisin & Yandel, Mr. NaisGa) “Soy Una Gárgola” (feat. Arcangel, Randy) “Pensándote” (feat. Tainy) “Perreo Pesau’” “Algo Mágico” “Ponte Pa’ Mi” (feat. Myke Towers, Sky Rompiendo) “Elegí Remix” (feat. Dalex, Lenny Tavárez, Anuel AA, Farruko, Sech, Dímelo Flow, Justin Quiles) “Tattoo Remix” (feat. Camilo)

Rauw Alejandro è stato nominato per la categoria “Miglior nuovo artista” ai prossimi 21° Latin GRAMMYs. A settembre, invece, ha raggiunto con il suo singolo “Tattoo – Remix” (feat. Camilo) il #1 nelle classifiche Latin Airplay e Latin Rhythm Airplay di Billboard, ottenendo la certificazione doppio platino in America Latina e Perù, platino in Messico e Spagna e oro in Colombia. Un inizio sorprendente per un artista che si sta affermando da poco nel panorama urban latino.

Il mese scorso, Rauw Alejandro ha collaborato con il collega Anuel AA nel brano “Reloj”, che ad oggi vanta oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube e 20 milioni di stream su Spotify. Ha anche rilasciato il singolo “Enchule” che ha superato 33 milioni di visualizzazioni su YouTube e 38 milioni di stream su Spotify. A seguire ha pubblicato “Elegí – Remix”, collaborando con Dalex e Lenny Tavarez, Anuel AA, Dimelo Flow, Farruko, Justin Quiles e Sech.