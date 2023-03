Rosalìa fuori oggi “Beso”

Share

Entra oggi in rotazione radiofonica “BESO”, il singolo estratto dall’Ep “RR” della superstar spagnola vincitrice di 2 Grammy Award e di 12 Latin Grammy Awards ROSALÍA insieme all’artista latino vincitore di 1 Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards RAUW ALEJANDRO.

“RR”, da oggi disponibile in digitale, è il primo progetto condiviso dei due artisti multiplatino, uniti nella vita privata e per la prima volta insieme anche in un percorso artistico!

Online anche il videoclip del brano che mostra filmati privati mai visti prima d’ora girati personalmente da ROSALÍA e Rauw Alejandro durante i loro viaggi in tutto il mondo. La maggior parte delle clip sono state registrate durante la loro vacanza in Giappone, ma compaiono anche immagini di Porto Rico, Spagna, Repubblica Dominicana, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

“RR” racconta in musica il loro viaggio come coppia nella vita, tracciando una tabella di marcia della loro relazione dal passato al presente, con uno sguardo a ciò che riserverà il futuro. Le loro voci si completano a vicenda, creando una chimica creativa che solo i partner possono condividere. Allo stesso tempo, i loro rispettivi stili si fondono in una visione fresca e sensuale, diversa da qualsiasi altra cosa abbiano creato in passato.

«Per noi viene sempre prima l’amore e tutto il resto dopo, ma questa volta abbiamo cambiato le regole per poter finire “RR” e condividerlo con il mondo. Dopo più di 3 anni queste 3 canzoni sono qui e ognuna di esse appartiene a una fase diversa dell’amore» afferma Rosalía.

Questa la tracklist di “RR”: “Beso”, “Vampiros”, “Promesa”.

La cover riprende il tatuaggio che entrambi gli artisti hanno sotto il loro piede, che sigla così la loro unione artistica e sentimentale.

ROSALÍA è reduce dal successo planetario di “MOTOMAMI” (certificato ORO in Italia) e della versione deluxe “MOTOMAMI +”, un disco fuori dagli schemi che accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale seducente e sfaccettato, in grado di offrire l’autoritratto di una giovane donna forte, innovativa e orgogliosamente femminile. Il suo nuovo singolo “LLYLM” è attualmente in rotazione radiofonica.

La superstar spagnola arriverà in Italia per un’unica data il 23 giugno, sul palco dell’Ippodromo SNAI di Milano come headliner degli I-Days Milano Coca Cola, per un concerto che si preannuncia esplosivo.

Dall’uscita del suo primo album “Afrodisíaco” (2020), RAUW ALEJANDRO ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui certificazioni d’oro, nomination ai GRAMMY® e miliardi di stream. Il suo ultimo album “Saturno”, co-prodotto dallo stesso artista, contiene il singolo “Panties Y Brasieres” e i brani di successo “Punto 40” feat. Baby Rasta, “Lokera,” e “Dime Quién????” che stanno scalando le classifiche internazionali.

L’hitmaker portoricano sarà in Italia il 17 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) con il suo “Saturno World Tour 2023”.