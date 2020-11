Il duo Miley Cyrus e Dua Lipa una vera affermazione di “girl power”

Share Facebook

Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: MILEY CYRUS collabora per la prima volta con DUA LIPA per il singolo “PRISONER”, da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale.

È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio di MILEY CYRUS, “PLASTIC HEARTS”, in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music): youtu.be/0ir1qkPXPVM

Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, il video sfacciato ed esageratamente rock, è una vera affermazione di “girl power”.

Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo lo straordinario successo della hit mondiale Midnight Sky. Quest’ultimo è rimasto stabile al #1 dell’airplay radiofonico in Europa per 3 settimane consecutive, ha conquistato questa settimana il #2 della classifica radio di Earone in Italia (primo singolo internazionale), ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 40 della classifica Viral globale e italiana di Spotify.

La scorsa settimana Miley ha rivelato la tracklist dell’album “Plastic Hearts”, che contiene 12 brani tra cui le collaborazioni con Billy Idol e Joan Jett.

Di seguito la tracklist del disco:

WTF Do I Know

Plastic Hearts

Angels Like You

Prisoner feat. Dua Lipa

Gimme What I Want

Night Crawling feat. Billy Idol

Midnight Sky

High

Hate Me

Bad Karma feat. Joan Jett

Never Be Me

Golden G String

Preordinando il disco (smi.lnk.to/PlasticHearts) saranno immediatamente disponibili in digitale 5 tracce, che includono il singolo “Midnight Sky”, “Edge Of Midnight (Mydnight Sky Remix)”ft. Stevie Nicks, Prisoner” ft Dua Lipa e le cover acclamate dalla critica di “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (The Cranberries), con cui Miley ha fatto conoscere a tutto il mondo una nuova sfumatura della sua voce, perfetta anche per il genere Rock & Roll. Le intense interpretazioni di questi grandi successi sono un assaggio di ciò che ritroveremo nel suo settimo album in studio, che dà inizio a una nuova sorprendente era discografica per l’artista.

l’artista.

Anche la copertina dell’album, firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll Mick Rock, rappresenta e incarna perfettamente il mood e il sound di Miley. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.