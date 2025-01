Damiano David in radio con “Nothing Breaks Like a Heart”

È disponibile da oggi su Spotify la versione di DAMIANO DAVID di “NOTHING BREAKS LIKE A HEART”, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus. “Nothing Breaks Like a Heart” (Spotify Single) fa parte della speciale playlist “SPOTIFY SINGLES – VALENTINE’S DAY EDITION”.

In “Nothing Breaks Like A Heart” (Spotify Single) Damiano gioca sul contrasto tra il tradizionale San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell’amore, usando la sua voce per esplorare e interpretare il dolore che l’amore può provocare.

Qui una clip inedita della versione a cappella di “Nothing Breaks Like A Heart”, registrata in studio durante la realizzazione del brano:

Damiano afferma: “Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri”.

Nella reinterpretazione di Damiano di “Nothing Breaks Like A Heart”, risaltano suoni di strumenti musicale vintage come il theremin, il mellotron, i tamburelli d’epoca e le campane tubolari. Parlando degli arrangiamenti, l’artista commenta: “Ronson e Miley sono due artisti che ammiro immensamente. L’approccio musicale vintage di Ronson è intramontabile e sempre fedele alle sue radici. Miley, invece, porta con sé il country, mondo da cui proviene, Per questa versione, ho voluto attingere alle mie profonde radici musicali italiane, dando al brano un suono evocativo ispirato a Morricone”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Due gli appuntamenti italiani, il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

QUESTE LE DATE DEL TOUR

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club VENUE UPGRADED

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center VENUE UPGRADED

Fri Sept 26 – France, Paris SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National Club

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport – LAST TICKETS

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum VENUE UPGRADED

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

iHeartRadio ha recentemente eletto Damiano artista “On The Verge” su tre format radiofonici: Top 40, Hot AC e Alternative: https://news.iheart.com/featured/iheartradio-on-the-verge/content/2024-11-26-damiano-david-on-new-song-born-with-a-broken-heart-its-very-personal/